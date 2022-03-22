Fransız hükümetinden destek aldı! Dev otomobil markasından Rusya kararı: Yeniden...

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken teknolojiden otomotive, havacılıktan enerjiye kadar pek çok sektörde dünyanın önde gelen şirketleri Rusya’yı terk etmişti. BMW, Volkswagen, Mercedes—enz, Reanult, Honda, Toyota, Ford gibi markalar uygulanan ekonomik yaptırımlara destek vererek Rusya'daki üretim üslerini durdurmuşlardı.

Ancak Renault tarafından yapılan son yapılan açıklamada, markanın Moskova'daki fabrikalarında üretime yeniden başlandığı ifade edildi.

Ukrayna'ya karşı savaşı nedeniyle Rusya ile bağlarını kesen diğer birçok büyük küresel şirketin eğilimini aşan Fransız markası, kararı alırken Fransız hükümetinden destek aldı.

MEYDAN ÇİNLİ ÜRETİCİLERE KALDI

Ülkede hala Çinli üreticiler faaliyetlerini sürdürürken markaların Rusya pazarından daha fazla pay almasına yol açma ihtimali bulunuyor. Great Wall, Haval, Chery ve Geely gibi Çinli üreticiler Rusya'da özellikle SUV modelleri ile varlık gösteriyor. 2021'de Haval Rusya'nın en çok araç satan 12'inci otomobil markası olurken, Chery ise en çok satan 13'üncü marka olmuştu. Geely de Rusya pazarında en büyük 16'ıncı marka olarak kayıtlara geçmişti. Şubat 2022'de ise Haval ve Chery ülkede sırasıyla 10'uncu ve 11'inci büyük otomobil markaları oldular. Önümüzdeki dönemde Çinli markaların pazarı paylarını daha da artırması bekleniyor.



