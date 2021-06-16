General Motors elektrikli otomobil yatırımlarını artıracak

ABD'nin en büyük otomobil üreticisi General Motors, elektrikli otomobil sektöründe lider konuma geçme hedefleri kapsamında elektrikli ve otonom araçlar için yaptığı harcamaları 2025 yılına kadar 35 milyar dolar seviyesine çıkaracak.

İKİ EK PİL FABRİKASI KURACAK

Bu tutar şirketin daha önce yaptığı harcama tahminlerini %30 artırdığını gösteriyor.

Adının açıklanmasını istemeyen konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar Reuters'a yaptıkları açıklamada bu yatırım çerçevesinde şirketin ABD'de iki ek pil fabrikası kurmayı planladığı ve bazı yatırımlarını daha erken bir tarihe almayı planladığını ifade ettiler.

Şirket konu hakkındaki sorulara cevap vermedi.

GM'nin yatırım artırma planı, rakibi Ford'un bir ay önce yaptığı elektrikli otomobil üretim yatırımlarını 2030 yılına kadar 30 milyar dolar seviyesine çıkartacağını açıklamasını izledi.

Kaynak: Reuters



