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İlk yerli otobüs Avenue EV, 15 dakikalık şarjla 80 km gidebiliyor!

15.06.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEMSA ile ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen yüzde yüz yerli elektrikli araç Avenue EV, seri üretime hazır hale geldi.

İlk yerli otobüs Avenue EV, 15 dakikalık şarjla 80 km gidebiliyor!

Türkiye otobüs pazarının önemli markalarından TEMSA ve Türk savunma sanayisi kuruluşu ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen Türk otomotiv sanayisinin yerli elektrikli otobüsü Avenue EV’nin tüm süreçleri tamamlanarak banttan indi.

Yerli teknolojinin elektrifikasyonda yaygınlaşması ve Türkiye'nin enerji bağımlılığının düşürülmesi anlamında önemli bir hamle olarak görülen araçların, kamu kurumlarına yönelik ilk teslimleri önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.

15 DAKİKALIK ŞARJLA 80 KM GİDEBİLİYOR

ASELSAN tarafından yerli olarak tasarlanan ve global ihtiyaçlar göz önüne alınarak, çevreci bir bakış açısıyla geliştirilen Avenue EV, fosil yakıt yerine sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan elektrikle çalışıyor. Kısa şarj özelliği sayesinde 15 dakikada tam şarja ulaşabilen araç, bu sayede 80 kilometre yol kat edebilirken; duraklarda kısa süreli şarjlarla 24 saat kesintisiz hizmet sunabiliyor.

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Elektrikli çekiş sistemi ile sıfır karbon emisyonuna sahip çevreci otobüs, aynı zamanda sessiz, konforlu, yüksek performanslı ve son teknolojiyle donatıldı. Aracın elektrik motoru, çekiş eviricisi, ana bilgisayarı, gösterge paneli gibi normalde ithal olan bileşenler ASELSAN tarafından yerli olarak tasarlanıp imal edildi. Bu kapsamda Avenue EV, otomotiv sektöründe Türkiye’de yerlilik oranı en yüksek araç olarak dikkati çekiyor.

TÜRK SANAYİSİ İÇİN ÖNEMLİ BİR HAMLE

TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, "Uzun süredir Smart Mobility vizyonu ile elektrikli araçlar, akıllı araçlar ve otonom araçlar üzerine ciddi yatırımlar yapan bir şirket olarak, sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan elektrikli araçların sektörde yarattığı dönüşüm bizim için kritik önem taşıyor. Bu anlamda geldiğimiz nokta bizim için gurur verici. Bugün, ASELSAN’ın teknolojik bilgi birikimiyle TEMSA vizyonunun bileşeni olarak geliştirilen yüksek performanslı, verimli ve çevre dostu bir elektrikli otobüs olan Avenue EV’i seri üretime hazır hale getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk çalışmalarına 2015 yılında başladığımız; bunun yanında hem ülkemiz hem de sanayimiz için tarihi bir adım olarak gördüğümüz bu proje aynı zamanda, yerli ve milli teknolojiye destek ve teşvik anlamında da büyük bir hamle. TEMSA olarak, önümüzdeki dönemde de elektrifikasyonun her alanında söz sahibi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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YERLİ ELEKTRİFİKASYON YAYGINLAŞMALI

Katma değeri yüksek ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlama hedefiyle yola çıktıklarına vurgu yapan ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Bekar ise, "Askeri alanda kendini ispat etmiş bir şirket olarak, komuta-kontrol, güç elektroniği, motor kontrol ve görev bilgisayar sistemleri gibi konularda sahip olduğumuz bilgi birikimi ve deneyimimizi bu projeyle elektrikli araç sektörüne aktardık. Türk otomotiv endüstrisinin beklediği yüzde yüz yerli üretim olan, modern şehirlere yakışan ileri teknoloji ürünü Avenue EV’i geliştirdik. Bu projeyle en büyük hedefimiz, yerli ve milli elektrifikasyon sistemlerinin yaygınlaşarak ülkemizde bu konuda bir ekosistemin oluşması." açıklamasında bulundu.

Faaliyet gösterdikleri her alanda Türkiye'ye, çevreye, iş ortaklarına ve çalışanlarına değer katmanın en büyük öncelikleri olduğunu belirten Bekar, "Bu anlamda, bizimle aynı yaklaşıma sahip otomotiv sanayinin en önemli oyuncuları arasında yer alan TEMSA ile yaptığımız bu başarılı iş birliğinden gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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