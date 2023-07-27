FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. ‘Gördüğümüz kadarıyla’ dedi: Otomobilde ÖTV artışı için kesin konuştu! ‘Yaptığımız görüşmeler bunu gösteriyor…’

‘Gördüğümüz kadarıyla’ dedi: Otomobilde ÖTV artışı için kesin konuştu! ‘Yaptığımız görüşmeler bunu gösteriyor…’

27.07.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem sıfır hem de ikinci el otomobilde fiyat artışı devam ederken piyasada dolaşan ‘ÖTV artışı yapılacak’ iddialarına sektör temsilcilerinden çok net bir yanıt geldi. MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, “Bizim, sektörde gördüğümüz kadarıyla böyle bir konu gündemde değil. Nitekim ilgili kurumlarla yaptığımız görüşmeler de bunu gösteriyor” diye konuştu.

‘Gördüğümüz kadarıyla’ dedi: Otomobilde ÖTV artışı için kesin konuştu! ‘Yaptığımız görüşmeler bunu gösteriyor…’

Sıfır otomobilde en düşük fiyatlar kurlardak artışlar beraber 1 milyon bandına doğru ilerlerken, ikinci el araba satışında peş peşe getirilen önlemlerle piyasaya yeniden düzen vermek için adımlar atılıyor. Ancak ikinci el araçların sıfır fiyatının üzerinde pazarlanmasına yönelik düzenleme, donanım, aksesuar ve bakım gibi "ekstra" unsurlar bahane edilerek aşılmaya çalışılıyor.

OTOMOBİL TRAFİK (4)

ARACIN SIFIR FİYATINI İŞTE BÖYLE ARTTIRIYORLAR

Ticaret Bakanlığı, 6 Temmuz'da gerçekleştirdiği yönetmelik değişikliğiyle, 15 Temmuz'dan itibaren ikinci el taşıtların üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilana çıkmasını, 1 Ocak 2024'e kadar yasaklamıştı. Bu düzenlemeyi ihlal edenlere 300 bin liralık ceza uygulanması kararlaştırılırken, bu kapsamda bugüne kadar 35,4 milyon liralık para cezası kesilmişti.

Bazı araç satıcıları, söz konusu kısıtlamayı delmek için çeşitli yollar ararken şimdi de "ekstralar" bahane edilmeye başlandı. Buna göre, ikinci el araç satanlar, ilan sitelerinde aracın fiyatını sıfır fiyatının altında duyuruyor ancak araçta cam filmi, kaput filmi, boya koruma, hız sabitleyici, anahtarsız giriş gibi ekstra donanım ve aksesuarların yer alması bahane edilerek, satış fiyatı dışında ek bedeller talep ediliyor. Böylece, aracın fiyatı sıfır fiyatını aşmış oluyor.

OTOMOBİL TRAFİK (9)

“MAKSATLI ŞEKİLDE ÇIKARILIYOR”

Piyasada ÖTV artışı yapılacağına ilişkin söylentilerin yer aldığını vurgulayan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, bu tür iddiaların fiyatları artırmak için maksatlı şekilde çıkarıldığını düşündüğünü dile getirdi. "Bizim, sektörde gördüğümüz kadarıyla böyle bir konu gündemde değil. Nitekim ilgili kurumlarla yaptığımız görüşmeler de bunu gösteriyor” derken, “Vatandaşlarımızın da bu tür konularda uyanık olmalarını, piyasa dengesini bozmaya çalışan söylentilere itibar etmemelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

OTOMOBİL TRAFİK (19)

"PİYASADAKİ REKABET AÇISINDAN DA ÖNEMLİ"

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük de kamu otoritesi tarafından alınan önlemlere rağmen otomobil bayileri, distribütörler ve ikinci el araç alım satımı yapanların, uygulamaya direndiğini ifade ederek, "Bu işten de tüketici zararlı çıkıyor. Perakende ticarete ilişkin kanunda, aksesuar ve benzeri ek ürünlerle satış fiyatının artırılamayacağına ilişkin düzenleme yer alıyor. Otomobil satın alırken tüketiciye aksesuarlar dahil satış fiyatı söylenmeli ve o kabul edilmeli. İlan edilen fiyat ile otomobil satın almak üzere işletmeye gidildiğinde farklı fiyat sunulmamalı. Bu, hem tüketici çıkarları hem de piyasadaki rekabet açısından önemli. Tüketici birden fazla satıcıdan fiyat mukayesesi yapabilir veya benzer özelliklere sahip araçlar arasında da mukayeseye gidebilir. İlan edilen fiyata bakıyorsun, ama satın almaya gittiğinde fiyat artabiliyor." diye konuştu.

Düzenlemelere adeta kafa tutularak ikinci el araç fiyatının yukarı çekildiğine dikkati çeken Küçük, "Böylece hem tüketicilerin ekonomik çıkarlarına zarar veriliyor hem de piyasanın işlerliği bozuluyor. Bu konuda daha etkin kontrol yapılmalı ve daha ağır yaptırımlar uygulanmalı. Ticaretten men gibi cezalar verilmeli. Yasal düzenlemelere direnç var." görüşünü paylaştı.

OTOMOBİL TRAFİK (32)

Hazine ve Maliye Bakanlığının da bu süreçte devreye girmesi gerektiğini belirten Küçük, Bakanlığın, sıfır aracın çıkış fiyatı ile bayi fiyatı arasındaki farkı kontrol etmesi gerektiğini aktardı.

OTOMOBİL TRAFİK (39)

“YILDA 3’TEN FAZLA ARAÇ ALIP SATIYORSA TİCARET YAPIYORDUR”

TÜDER Genel Başkanı Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fatura düzenliyorlar ama faturanın içeriğine bakmak lazım. Aksesuar ve benzeri ürünlerle fiyatın artırılıp artırılmadığı incelenmeli. Bireysel satıcılarda ise bir takvim yılında 3'ten fazla araç alıp satılıyorsa, bu işi ticari olarak yapıyorsa vergi kaydı yapılmalı. Bu kişiler de bundan kaçınmak için başkaları adına, akrabaları adına alım satım yapıyor. Bunlarda da bankalardan para hareketleri takip edilmeli. Belli tutarın üzerindeki transferlerin takibi yapılmalı."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor! 435 milyon dolar daha...Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor! 435 milyon dolar daha...
KKM'de bir ilk! Kritik seviyenin üzerine çıktıKKM'de bir ilk! Kritik seviyenin üzerine çıktı
Merkez Bankası enflasyon raporunda dikkat çeken veriMerkez Bankası enflasyon raporunda dikkat çeken veri
Anahtar Kelimeler:
ikinci el otomobil

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çalışıyormuş gibi davrandı niyeti farklı çıktı! Üstsüz pozlar çekilince...

Çalışıyormuş gibi davrandı niyeti farklı çıktı! Üstsüz pozlar çekilince...

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Çığlık seslerini duyunca koştu! Faciayı böyle engelledi

Çığlık seslerini duyunca koştu! Faciayı böyle engelledi

Simidi ters döndü! Saniyelerce baş aşağı kaldı

Simidi ters döndü! Saniyelerce baş aşağı kaldı

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.