'Harekete geçirdi, bulan beklemiyor' Taşıt kredisi son durum (Ziraat, Akbank, Garanti)

Araç satın almak isteyenler ikinci el araç piyasasındaki son durumu merak ediyor. Denizli'de ikinci el araç piyasasında haraketlilik yaşandığını belirten galericiler, aracını yenilemek ya da ilk kez araç almak isteyenler için doğru dönem olduğunu belirtti. Peki, taşıt kredilerinde son durum ne? İşte detaylar...

Araç piyasasında son durum ikinci el araba sahibi olmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Denizli'de uzun yıllardır otomotiv sektöründe hizmet veren galerici Alican Memiş ve Halil Tuncer, ikinci el araç piyasasındaki son durumu değerlendirdi. Araç fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, kredi şartlarının zorluğu ve alıcıların daha temkinli davranması nedeniyle sektörün farklı bir döneme girdiğini söyleyen galericiler, "Eskisi gibi yüksek tempo bir alım-satım yok ama piyasada doğru araç her zaman karşılığını buluyor" dedi.

"YENİ YILDA TALEPLERİN ARTACAĞINI, PİYASANIN DAHA DA CANLANACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Denizli'de otomotiv sektöründe faaliyet gösteren galerici Alican Memiş, ikinci el araç piyasasındaki son durumu değerlendirerek vatandaşların artık aracı bir yatırım aracı olarak değil, gerçek ihtiyaçtan dolayı tercih ettiğini söyledi. Son yıllarda yaşanan dalgalanmanın ardından piyasada daha bilinçli bir müşteri profili oluştuğunu belirten Memiş, "Eskiden insanlar aracı yatırım amaçlı alırdı, şimdi ise gerçekten ihtiyacı olan alıyor. Bu da piyasayı daha stabil ve kontrollü bir hale getirdi. Şu an satışlarımız gayet iyi gidiyor. Fiyatların oturması, kredi şartlarının kısmen de olsa öngörülebilir hale gelmesi müşterileri harekete geçirdi. Doğru araç bulunduğu zaman hiç beklemeden alınıyor. Yeni yılda taleplerin artacağını, piyasanın daha da canlanacağını öngörüyoruz. Hem alıcı hem satıcı için daha dengeli ve daha güvenli bir süreç olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"ARACINI YENİLEMEK YAHUT İLK KEZ ARAÇ ALMAK İSTEYENLER İÇİN ŞU AN GERÇEKTEN DOĞRU DÖNEM"

Araç sahibi olmak isteyenler için içinde bulunduğumuz ayların tam anlamıyla "en uygun zaman" olduğunu vurgulayan Halil Tuncer, "Uzun zamandır beklenen o yumuşama süreci başladı. Araç fiyatlarında belirgin bir gevşeme var. Bu dönem, özellikle gerçek alıcı için oldukça avantajlı bir zaman. Son yıllarda araçlar ciddi anlamda yatırım aracı haline gelmişti. Şu anda ise bu algı kırılıyor. Fiyatlar dengeye oturuyor ve bu da alıcı için çok daha adil bir piyasa ortaya çıkarıyor. Piyasanın bu seviyede olması hem alıcıyı hem satıcıyı rahatlatıyor. Aracını yenilemek yahut ilk kez araç almak isteyenler için şu an gerçekten doğru dönem. Fiyatların biraz daha oturmasıyla birlikte hareketlilik de artacaktır" diye konuştu.

Yakın dönemde piyasanın nasıl şekilleneceğine dair öngörülerini de aktaran galericiler, fiyatların bir süre daha dengede kalabileceğini fakat talep arttıkça yeniden hareketlenme yaşanabileceğini belirtti.

İŞTE BANKA BANKA TAŞIT KREDİSİNDE SON DURUM

Bankaların sunduğu taşıt kredisi ile ilgili detaylar da merak ediliyor. İşte ikinci el araç alacaklar için 200 bin TL kredi ve 48 ay vadede son durum...

AKBANK

  • Faiz Oranı: %2,90
  • Aylık Taksit: 9.076,24 TL
  • Toplam Ödeme: 436.809 TL

ALBARAKA TÜRK

  • Kâr Payı Oranı: %3,10
  • Aylık Taksit: 9.483,49 TL
  • Toplam Ödeme: 455.217 TL

GARANTİ

  • Faiz Oranı: %2,85
  • Aylık Taksit: 8.975,59 TL
  • Toplam Ödeme: 431.828 TL

KUVEYT TÜRK

  • Kâr Payı Oranı: %3,10
  • Aylık Taksit: 9.483,49 TL
  • Toplam Ödeme: 456.357 TL

TÜRKİYE FİNANS

  • Kâr Payı Oranı: %3,13
  • Aylık Taksit: 9.545,21 TL
  • Toplam Ödeme: 459.170 TL

İŞ BANKASI

  • Faiz Oranı: %3,30
  • Aylık Taksit: 9.897,94 TL
  • Toplam Ödeme: 476.101 TL

VAKIFBANK

  • Faiz Oranı: %3,39
  • Aylık Taksit: 10.086,70 TL
  • Toplam Ödeme: 485.161 TL

ZİRAAT KATILIM

  • Kâr Payı Oranı: %3,49
  • Aylık Taksit: 10.298,03 TL
  • Toplam Ödeme: 495.305 TL

ŞEKERBANK

  • Faiz Oranı: %3,50
  • Aylık Taksit: 10.319,26 TL
  • Toplam Ödeme: 496.324 TL

QNB

Faiz Oranı: %4,72
Aylık Taksit: 13.018,72 TL
Toplam Ödeme: 625.898 TL

HALKBANK

  • Faiz Oranı: %4,80
  • Aylık Taksit: 13.202,48 TL
  • Toplam Ödeme: 634.719 TL

ZİRAAT

  • Faiz Oranı: %4,79
  • Aylık Taksit: 13.179,47 TL
  • Faiz Oranı: %4,79
  • Aylık Taksit: 13.179,47 TL
  • Toplam Ödeme: 633.614 TL
