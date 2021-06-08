FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Havalar ısındı, fiyatlar düştü! İşte ikinci el piyasasında son durum

Havalar ısındı, fiyatlar düştü! İşte ikinci el piyasasında son durum

08.06.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem yaşanan durgunluk sonucunda fiyatların yüzde 10 oranında azalması, hem de havaların ısınması ile birlikte ikinci el araç piyasasında tekrardan hareketlilik görülmeye başlandı.

Havalar ısındı, fiyatlar düştü! İşte ikinci el piyasasında son durum

Pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen ikinci el araç piyasasında sıfır otomobil üretimlerinin durması fiyatlarda ciddi artış yaşanmasına sebep olmuş, bu durum satışları neredeyse durma noktasına getirmişti. Satışların az olması fiyatlarda yüzde 10 oranında düşüşe sebep olurken, hava sıcaklığının da artması ile piyasada hareketlilik başladı. Galericiler, ikinci el araç satın almak isteyen vatandaşlara uyarılarda bulunarak bu durumun değişebileceğini, önümüzdeki haftalarda fiyatların tekrardan artabileceği belirttiler.

"ŞU ANDA RAĞBET ÇOK"

Eskişehir’de uzun yıllardan beri ikinci el otomobil satışı yapan Yılmaz Yalçınkaya, pandemi nedeniyle durgun geçen piyasanın tekrardan hareketlendiğini vurguladı. İkinci el arabalara olan rağbetin fazla olduğunu söyleyen Yalçınkaya, “İkinci el oto piyasasında şu anda hareketlilik başladı. Birkaç ay önce çok durgundu. Pandemiden dolayı bayağı bir durgunluk yaşadık, ama şu anda hareket var. Yüzde 10 düşen fiyatlar şu anda artışa geçti. Önümüzdeki 2 ay içerisinde de piyasada bir yükseliş görebiliriz. Şu anda rağbet çok. Ekspertizler ve noterler ağzına kadar dolu şu anda. Şehir dışından gelen müşteri de çok. Galeriler olarak da işlerimiz şu anda iyi” diye konuştu.

iha araba

"DÜZGÜN ARABA BULMAK İSTEYEN HIZLI DAVRANSIN"

Önümüzdeki süreçte fiyatların tekrardan artabileceğini ifade eden Yılmaz Yalçınkaya, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

İkinci el araç alacaklar ellerini çabuk tutmalı. Önümüz yaz, millet tatile gidecek uzun yol yapacak. Araba fiyatları şu anda çıkışa geçti. Düzgün araba bulmak isteyenler hızlı davransın. Fiyatlar artacak gibi gözüküyor. Benim elimde 8-10 tane araba kaldı ve ben bile araç bulmakta zorlanıyorum.

Kaynak: İHA

Bitcoin ulusal para birimi oluyor! Ünlü ekonomist kararı destekledi: Arkandayız başkanBitcoin ulusal para birimi oluyor! Ünlü ekonomist kararı destekledi: Arkandayız başkan


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Bakım parası ne kadar?Bakım parası ne kadar?
Karavan fiyatlarındaki artış otomobil fiyatlarındaki artışı geçtiKaravan fiyatlarındaki artış otomobil fiyatlarındaki artışı geçti
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Altın satılır mı? Ünlü ekonomist açıkladı

Altın satılır mı? Ünlü ekonomist açıkladı

Destek ödemeleri bugün hesaplarda!

Destek ödemeleri bugün hesaplarda!

Erken emekli olmak mümkün!

Erken emekli olmak mümkün!

Ünlü ekonomistten Bukele'ye destek: Arkandayız başkan!

Ünlü ekonomistten Bukele'ye destek: Arkandayız başkan!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tüm Türkiye Erdoğan'ın açıklamasına kilitlendi

Tüm Türkiye Erdoğan'ın açıklamasına kilitlendi

TÜİK'ten enflasyon açıklaması!

TÜİK'ten enflasyon açıklaması!

AVM'lerde yeni dönem!

AVM'lerde yeni dönem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.