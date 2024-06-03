FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Hepsi milyon liralık! Zararına satıyorlardı: ‘Fiyatlar bundan daha aşağıya gitmez’ diyerek 7 Temmuz’u işaret ettiler

Hepsi milyon liralık! Zararına satıyorlardı: ‘Fiyatlar bundan daha aşağıya gitmez’ diyerek 7 Temmuz’u işaret ettiler

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
03.06.2024 08:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz’da devreye girecek olan ve otomobil satışlarını tümüyle etkileyecek AB’nin yeni regülasyonları öncesinde satışlarda daralma devam etti. Regülasyona takılmak istemeyen birçok marka birçok modelinde zararına kampanya yapsa da araç satış rakamlarında yıllık gerileme yüzde 20’ler seviyesine geldi.

Hepsi milyon liralık! Zararına satıyorlardı: ‘Fiyatlar bundan daha aşağıya gitmez’ diyerek 7 Temmuz’u işaret ettiler

Bu yılın nisan ayıyla birlikte daralma eğilimine giren otomotiv pazarına yeni regülasyon öncesi stok bitirme telaşıyla yapılan satış kampanyaları da sınırlı etki yaptı. Maliyetine hatta bazı modellerde zararına yapılan satış kampanyaları showroom’lara hareket getirirdi. Böylece satışlar nisan ayını geçti, ancak mayısta yıllık bazda daralma yine de önlenemedi.

Otomotiv pazarı yıla hızlı başlamış, yılın ilk çeyreğinde otomobil ve hafif ticari araç satışları yıllık bazda yüzde 25,2 artarak 295 bin 519 adet olarak gerçekleşmişti.

iStock-1270556467

Yüksek enflasyonla düşen alım gücü ve krediye erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle nisan ayında otomotiv satışları 20 ayın ardından ilk kez daralmıştı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre, Nisan 2024’te otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 22,3 azalarak 75 bin 919 adet oldu.

ODMD mayıs ayı satış rakamlarını yarın açıklayacak. Sektör kaynakları, mayıs ayında 80-85 bin adet aralığında otomobil ve hafif ticari araç satıldığını öngörüyor. Bu öngörü gerçekleşirse, kampanyaların etkisiyle satışlar bir önceki ay olan nisanın üzerine çıkmış olacak. Ancak satışlar Mayıs 2023’ün en az yüzde 20 altında kalacak. 2023 Mayıs ayında 111 bin 456 adet otomobil ve hafif ticari araç satılmıştı.

Otomotiv sektörü yetkilileri, bütün firmaların bayi trafiğinin arttığını belirterek, kampanyaların satışlara etkisini Ekonomi Gazetesi’nden Aysel Yücel’e değerlendirdi.

iStock-1438308925

REGÜLASYON KARARI O MODELDE SATIŞLARI UÇURDU

AB’nin yeni regülasyonuna takılan modellerden biri de Honda City oldu. Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, stoklarındaki City model araçları bitirmek için cazip bir kampanya sunduklarını hatırlatarak, “Kampanyalar etkili oldu bayi trafiği ciddi oranda hızlandı. Diğer markalarda da benzer bir hareketlilik yaşandığını duyuyoruz. Kampanya sonrası Honda City modelimiz ortalama satışlara göre iki kat arttı” diye konuştu.

OTOMOBİL TRAFİK (28)

SIFIR OTOMOBİLLERİ ELDEN ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR

Nissan, Renault, Dacia, Fiat, Peugeot, Opel ve Citroen bayiliğini yapan Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan da kampanyaların pazara hareket getirdiğini belirterek, “Markalar özellikle 7 Temmuz’da yürürlüğe girecek GSR II (General Safety Regulation) regülasyonunu karşılamayan modellerini kampanyalarla elden çıkarmaya çalışıyor. Showroom trafiği belirgin bir şekilde arttı. Kampanyalı modeller için gelip farklı bir model alan da oluyor. Yaz sezonu öncesi kiralama şirketleri de araç ihtiyacını karşılamak için kampanya fırsatını değerlendiriyor” diye konuştu.

OTOMOBİL TRAFİK (22)

ARAÇ ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Ancak hızlanan trafiğe rağmen pazarda daralmanın kaçınılmaz olduğuna işaret eden Gülan, “Mayıs ayı otomobil ve ticari araç pazarının 80-85 bin adet aralığında olacağı öngörülüyor. Maalesef yüksek faiz iç talebi baskılamaya devam ediyor. Dolayısıyla kampanyaların satışlara etkisi sınırlı kaldı” açıklamasını yaptı. Alp Gülan, kampanyaların içeriğine yönelik ise “Özellikle GSR II regülasyonuna takılan modellerde hem distribütörün hem bayinin kar marjını hemen hemen sıfırladığı kampanyalar yapıldı. Fiyatlar bundan daha aşağıya gitmez. Herkes fabrikalar kapanmadan stokları eritme telaşında. Ağustos ayında bu avantajlı kampanyaların kalmama ihtimali yüksek. Dolayısıyla otomobil almak için en doğru zaman” dedi.

OTOMOBİL TRAFİK (32)

TARİHİN ERTELENMESİ TALEP EDİLİYOR

AB güvenlik donanım regülasyonu 7 Temmuz’da devreye girecek. Regülasyon; Genel Güvenlik Yönetmeliği’nin geçmişte opsiyonel olarak, ekstra ücretlerle sunulan, bazı güvenlik sistemlerinin sıfır araçlarda standart olması zorunluğunu getiriyor. Bu güvenlik sistemlerini karşılamayan sıfır otomobillerin 7 Temmuz’dan itibaren satışına sınırlama başlıyor. Başta ODMD olmak üzere sektör yetkilileri, bu tarihin ertelenmesi için bakanlıkla görüşüyor. Sektör temsilcileri sürenin uzatılacağı konusunda umutlu. Ancak henüz bu konuda somut bir gelişme söz konusu değil. Avrupa markalarında regülasyona takılan model sayısının daha az olduğu belirtilirken, Uzakdoğu markalarında sayı daha fazla.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evi, arsası, yazlığı olanları ilgilendiriyor, tapuda yeni dönem!Evi, arsası, yazlığı olanları ilgilendiriyor, tapuda yeni dönem!
Emeklisi memuru dikkat! 5 aylık enflasyon farkı ne olacak? Emeklisi memuru dikkat! 5 aylık enflasyon farkı ne olacak?
Sigaraya zam geldi! En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları belli olduSigaraya zam geldi! En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları belli oldu
Anahtar Kelimeler:
sıfır otomobil
En Çok Okunan Haberler
Şimdi de La Nina geliyor! "Şu anda bu sıcaklığa aldanmayalım"

Şimdi de La Nina geliyor! "Şu anda bu sıcaklığa aldanmayalım"

Evi, arsası, yazlığı olanları ilgilendiriyor, tapuda yeni dönem!

Evi, arsası, yazlığı olanları ilgilendiriyor, tapuda yeni dönem!

Emeklisi memuru dikkat! 5 aylık enflasyon farkı ne olacak?

Emeklisi memuru dikkat! 5 aylık enflasyon farkı ne olacak?

Sigaraya zam geldi! En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları belli oldu

Sigaraya zam geldi! En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları belli oldu

Kredi borcunu erken kapatanlar için emsal karar! Yargıtay 'Mümkün değil' diyerek açıkladı

Kredi borcunu erken kapatanlar için emsal karar! Yargıtay 'Mümkün değil' diyerek açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.