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Honda çip tedarikindeki problem sebebiyle üretime ara verecek

21.07.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil üreticisi Honda, motor ve fren sistemlerinde kullanılan çiplerin tedarikinde yaşanan problem sebebiyle Japonya'daki tesislerinde üretime geçici olarak ara vereceğini açıkladı.

Honda çip tedarikindeki problem sebebiyle üretime ara verecek

Kyodo ajansının haberine göre, akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticileri tedarik sıkıntısı çekmeye devam ediyor.

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HONDA'DAN AĞUSTOS'TA ÜRETİME ARA

Buna göre Honda, ülkenin güneybatısında bulunan Mie eyaletindeki tesislerinde 2-6 Ağustos'ta imalata ara verecek. Üretim boşluğu eylül ayındaki tatil periyodunda kapatılacak.

Kyodo ajansına göre Japon üretici, N-Box mini araçlar ile kompakt segment Fit model dahil Mie eyaletinde günde 2 bin araç imal ediyor.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Honda Japonya
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