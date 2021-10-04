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Honda'nın fabrikasında HABAŞ yerli hibrit otomobil üretecek!

04.10.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Honda'nın kapattığı fabrikayı satın alan HABAŞ, fabrikada yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak. HABAŞ fabrikayı 24 yıldır üretim yapan Honda'dan satın almıştı.

Honda'nın fabrikasında HABAŞ yerli hibrit otomobil üretecek!

Türkiye'de üretimini durdurarak kapatan Honda’nın fabrikasını satın alan HABAŞ, burada yerli hibrit araç üretmek için hazırlıklarına başladı.

DHA'da yer alan habere göre, HABAŞ yetkililerinin 30'a yakın mühendislik şirketi ile görüşme halinde oldukları, yerli hibrit otomobil markası ile seri üretime başlayacağı öğrenildi.

Ayrıca HABAŞ’ın, İngiltere'de bulunan kapanan Honda fabrikasının ekipmanlarını Türkiye'ye getireceği ve eski çalışanlara da teklif götürdüğü belirtildi.

24 YILDIR HONDA ÇALIŞTIRIYORDU

1997 yılından bu yana, 24 yıldır üretime devam eden Honda'da Türkiye devri geçtiğimiz hafta sona erdi.

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2019 yılında gerçekleştirdiği bir duyuru ile Gebze'de bulunan ve Türkiye'de de fazlasıyla popüler olan Civic modelini ürettiği fabrikasında 2021 yılı Eylül ayında üretimi durduracağını açıklayan Honda, fabrikayı resmen kapattı.

FABRİKA HABAŞ'IN OLDU

Honda'nın fabrikasının yeni sahibi ise HABAŞ olmuştu. Japon üreticiden yapılan açıklamada, “Honda Türkiye AŞ, Gebze’deki üretim tesislerini HABAŞ Topluluğu'na devretmek üzere anlaşmaya varmıştır. Taraflar arasında varılan anlaşma neticesinde söz konusu taşınmazın teslim tarihi Eylül 2021’den sonra gerçekleştirilecektir. 1992 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren Honda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerine pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonları ile en kaliteli hizmeti sunmaya devam edecektir. Faaliyetlerine İstanbul’daki Genel Müdürlüğünde devam edecek olan Honda Türkiye AŞ, etkin bayi ağı ile ülkemiz için değer yaratmayı sürdürecektir” denilmişti.

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Yüzde 100 yerli sermayeye sahip olan Habaş Topluluğu, 1956 yılında kurulmuş ve birçok farklı sektörde faaliyet gösteriyor. İlk olarak “Hamdi Başaran Topkapı Oksijen Fabrikası” adı ile temelleri atılan topluluk, temel olarak sınai ve tıbbi gazlar, çelik, elektrik enerjisi, ağır makina, tüp ve kriyojenik tank üretimleri yanında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) dağıtımı yapan, liman ve deniz taşımacılığı hizmetleri sunan bir sanayi kuruluşları topluluğu

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Honda
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