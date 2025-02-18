Hurda araç teklifi fırsatçıların elinde patladı! Fiyatlar iki katına çıkmıştı ama... Bakanlık kaynakları duyurdu: Yasalaşmayacak

Hurda araçlara özel kampanya ve indirim beklentisi, otomobil piyasasını hareketlendirirken; fiyatları neredeyse iki katına çıkartan fırsatçıların ise elinde patladı. Meclis'e sunulan yasa teklifiyle ilgili beklenen olmazken, şimdi fırsatçılar kara kara düşünmeye başladı.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir geçtiğimiz günlerde Meclis'e bir kanun teklifi vermiş ve 25 yaş üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması için, aracını hurdaya çıkaranlara yeni araçlarında Türkiye’de üretilmiş olmak kaydıyla ÖTV indirimi sunulmasını önermişti.

HURDA ARAÇ TEKLİFİ YASALAŞMAYACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, hurda araç teklifi yasalaşmayacak.

İLAN SİTELERİ HAREKETLENDİ

NTV'de yer alan habere göre; Hurda araç teşviki söylentisi pazarı hareketlendirdi. Eski model araçlar, ikinci el alışveriş ilan sitelerinde ederinden yüksek fiyata satışa sunuluyor.

FİYYATLAR İKİ KAT ARTTI

50-60 bin lira bandındaki hurda araçlar iki katı fiyattan ilana konulmaya başladı. Teklife dair beklentilerin düşmesiyle fiyatların normal seviyelere gelmesi bekleniyor. Bu spekülasyonları çıkaranların "Teşvik Kanunu çıkacak." diyerek piyasadan çok sayıda hurda araç topladığı da biliniyor.

Hurda araç teşviki Türkiye'de ilk kez 2003 yılında uygulanmaya başladı. Böylece belirli bir yaşın üzerindeki araçların piyasadan çekilmesi sağlanırken, yeni araç satışları da arttı. Bu uygulama 2004 yılında sona erdi.