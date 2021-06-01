Hyundai’nin satışları yüzde 40’tan fazla arttı

Hyundai’nin satışları otomotiv sektöründe yaşanan çip krizine rağmen küresel talepteki canlanmayla Mayıs’ta yüzde 40'tan fazla arttı.

YÜZDE 42.7'LİK ARTIŞ

Bloomberg'te yer alan habere göre, Hyundai Motor geçen ay küresel çapta 323 bin 129 adet satış gerçekleştiğini, bunun yıllık yüzde 42.7'lik artışa tekabül ettiğini bildirdi.

Güney Kore hariç satışlar yıllık yüzde 67.7 artışla 261 bin 073 oldu. Güney Kore’de ise satışlar yıllık bazda yüzde 12.4 düşüşle 62 bin 056’ya geriledi.

Kuzey Amerika'dan Güney Amerika ve Rusya'ya kadar birçok bölgede artan talebin etkisiyle satışlar arttı.



