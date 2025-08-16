FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

İkinci el açık oto pazarında durgunluk sürüyor

Van'ın Tuşba ilçesinde kurulan ikinci el açık oto pazarı bu hafta da satıcı yoğunluğuna sahne olurken, alıcı sayısındaki azlık dikkat çekti.

İkinci el açık oto pazarında durgunluk sürüyor

Erciş karayolu üzerinde kurulan pazara çok sayıda araç sahibi satış yapmak amacıyla gelirken, alıcıların azlığı nedeniyle birçok araç pazar sonunda satılamadan geri götürüldü. Yüzlerce aracın sergilendiği pazarda alıcı ilgisinin beklentilerin altında kalması dikkat çekti. Araç fiyatlarında düşüşün devam ettiğini belirten satıcılar, yaşanan durgunluğa rağmen araç almak isteyenler için sürecin önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi. Satıcılar, "Şu an araç almak isteyenler için tam zamanı" değerlendirmesinde bulundu.

Konuya ilişkin konuşan Davut Subaşı, alıcıların sadece fiyatlara bakmakla yetindiğini belirtti. Pazarda alıcıların olmadığını ve bu yüzden piyasanın durgun olduğunu ifade eden Subaşı, "Alıcı olmadığı için piyasa durgun. Bu şekilde devam ederse araçlar stokta kalmaya devam edecek. Aslında şu an araç almanın tam zamanı. Çünkü önümüzdeki günlerde bir hareketlilik olabilir" dedi.

Bir diğer satıcı Süleyman Yavuzer ise alıcı ve satıcıların farklı gerekçelerle şikâyetçi olduklarını ifade ederek, "Alıcılar fiyatların yüksekliğinden, satıcılar ise satış fiyatının kendilerini kurtarmamasından yakınıyor. Her türlü araç var ama alım-satım çok düşük. Artık neredeyse her evin önünde bir aracın olması zorunlu hale geldi. İnsanlar bütçelerini zorlayarak da olsa araç sahibi olmaya gayret ediyor" diye konuştu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın en pahalı baharatı Safran toprakla buluşuyorDünyanın en pahalı baharatı Safran toprakla buluşuyor
Günlük 7 bin TL'ye çıkarak rekor kırdı! Günlük 7 bin TL'ye çıkarak rekor kırdı!

Anahtar Kelimeler:
Araç ikinci el araba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'ye mi geçecek? Ahmet Aras sessizliğini bozdu

AK Parti'ye mi geçecek? Ahmet Aras sessizliğini bozdu

Ankara kulislerinde '29 Ekim' iddiası! Devlet Bahçeli'den 'tarihi çıkış' bekleniyor

Ankara kulislerinde '29 Ekim' iddiası! Devlet Bahçeli'den 'tarihi çıkış' bekleniyor

'Yüzde 1 ve altı...' Konut kredisi için tarih verdi! 'İlk 2 ay içinde hareket eden para kazandı'

'Yüzde 1 ve altı...' Konut kredisi için tarih verdi! 'İlk 2 ay içinde hareket eden para kazandı'

'Yapamazsın' dediler, 7 ülkeye satıyor! 'Gözümde büyüttüğüm kadar zor değilmiş'

'Yapamazsın' dediler, 7 ülkeye satıyor! 'Gözümde büyüttüğüm kadar zor değilmiş'

Getirisini duyan ona yöneliyor! Fiyatı 700 TL 'Gelecek sene...'

Getirisini duyan ona yöneliyor! Fiyatı 700 TL 'Gelecek sene...'

Fitch'ten yıl sonu faiz tahmini

Fitch'ten yıl sonu faiz tahmini

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.