İkinci el araba fiyatları neden artıyor? Dikkat çeken iddia: Saklıyorlar!

Pandemi döneminin başladığı ilk aylardan itibaren yükselmeye başlayan ikinci el otomobil fiyatlarında ibre tersine döndü. Yavaş yavaş düşen ikinci el otomobil fiyatlarından sonra uzun süredir durgunluğunu koruyan oto galeriler, müşterilerini ağırlamaya yeniden başladı. İkinci el fiyatlarındaki düşüşten memnun olduklarını dile getiren İzmit Oto Galericiler Sitesi Kooperatifi yöneticilerinden galerici esnafı Tamer Ertuğ, ikinci el piyasasındaki yükselmede bayilerin etkisinin büyük olduğunu söyledi. Ertuğ, sıfır arabaları saklayan bayilerin olduğunu ve bu durumun da ikinci el araçların fiyatlarında yükselişe sebep olduğunu belirtti. Ertuğ, ikinci el araçların noter alım-satım işlemlerinde binde 5 oranında vergi uygulanması hazırlıklarının da kendileri için iyi olacağını ifade etti. 'BU SPOT BİR YÜKSELME DEĞİL!' İkinci el piyasasındaki fiyatların araç sahipleri için fırsata dönüştüğünü söyleyen oto galerici Tamer Ertuğ, "Şu anda araba fiyatları dipte çünkü herkes kendi arabasını sıfır araçlardan daha fazla prim yapmış şekliyle satmaya çalışıyor.

İnsanlarımız şunu unutuyorlar, araba alırken ucuz alacağım, satarken pahalı satacağım. Bu standart düşünce bitti artık. Şimdi arabanın sıfırı mesela 200 bin lira, aynı arabanın 2018-2019 modelini vatandaş getiriyor kapımızın önüne 250 bin lira istiyor. Yani bu düşünce niye? İnsanlarda sabit düşünce oluşmuş, sıfır araçlar yok, ikinci el de çok az olduğu için sıfırlardan fazla primli satmanın peşinde herkes. Bunu kimler oluşturuyor? İki üç tane sanal alemdeki araba firmaları, bir de bu arabaları ihale sistemi ile satanlar var günlük, haftalık. Bunlar da fiyatları ister istemez şişiriyorlar. Kendi bünyesindeki bayilerinden birine 100 bine koyuyor, öbürüne 110 bine koyuyor. Kendi kendine bir arabanın sistemli olarak fiyatlarının yükselmesine neden oluyorlar. Bu spot bir yükselme değil. Kendi kendine bilinçli olarak yapılan bir sistem. Bu da bize yara veriyor" dedi. 'BAYİLER SIFIR ARAÇLARI SAKLIYOR' İkinci el piyasasındaki dalgalanmaya bayilerin olumsuz katkı yaptığını iddia eden Ertuğ, "Biz sermayemizle 3 tane araba alırken fiyatlar yükseldiği zaman sermayemiz azalıyor. Fiyatlar şişmeden önce biz 5 tane araba alıyorsak, aynı sermaye ile şuan 3 tane alabiliyoruz. 100 bin olan arabalar 150 bin oldu. Ama şimdi 150 bin olan arabalar tekrar 100 bine indi. Bu korona virüs döneminin etkileri var ama sıfır araba her yerde var bunu unutmasınlar. Her bayide sıfır araba var ama az talep olduğu ve normal fiyatların üstünde satmanın peşinde oldukları için arkaya saklayarak satıyorlar arabaları ve sıfır araba yok diyorlar" diye konuştu.