İkinci el araba fiyatları son durum 2021... İkinci el araba fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Ne zaman ikinci el araba alınır?

Ne zaman araba alınır, şimdi araba alınır mı sorularına cevap arayan vatandaşlar, araç almak için ikinci el araba fiyatlarının düşmesini bekliyor. Koronavirüsten dolayı ikinci el araçların fiyatları geçtiğimiz yıl sıfır araçların fiyatlarına yakın seyrediyordu. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, yaptığı açıklamada ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer sorusuna cevap vererek, fiyatların düştüğünü ve araç almak isteyenlerin şimdi alabileceğini belirtti. İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ, NE ZAMAN DÜŞER? MASFED Genel Başkanı Erkoç'tan ikinci el araba fiyatları düştü mü sorusuna cevap geldi. MASFED Genel Başkanı Erkoç ikinci el araba fiyatlarının düştüğüne değinerek, şimdi araba almanın tam zamanı olduğunu belirtti. Erkoç açıklamasında ikinci el arabaya çok talep arttığını vurgulayarak, "Tüm olumsuzluklara rağmen 2020'de ikinci el araç piyasası büyüdü" - "Gerek pandemi sebebiyle insanların bireysel araç kullanımına yönelmesi gerekse sıfır araç pazarında yaşanan durgunluk sebebiyle geçen yıl ikinci el araca talep arttı" dedi.

"İKİNCİ EL ARABA SATIŞLARI SON BEŞ YILIN ZİRVESİNDE" Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci el araba fiyatlarının koronavirüsten kaynaklanan tüm olumsuzluklara rağmen 2020 yılında son beş yılın en yüksek seviyesini gördüğünü açıkladı. Erkoç, 2019'da 8,7 milyon motorlu kara taşıtının devri yapılırken bu sayısının geçen yıl 9,2 milyona yükseldiğini söyledi. Erkoç, söz konusu rakamın 2018'de 7,7 milyon, 2017'de 7,5 milyon ve 2016'da 6,7 milyon olduğuna dikkati çekti. "2020 YILINDA İKİNCİ EL ARABAYA TALEP ARTTI!" 2020 yılında ekim ayına kadar ikinci ell araba satışlarının son beş yılın en yüksek seviyesinde olduğunu açıklayan Erkoç, Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre devri yapılan araç sayısının yarı yarıya düştüğüne işaret etti. Erkoç, 2016 yılından bu yana en düşük araç satışının 2020 Aralık ayında olduğunu belirterek, "Gerek pandemi sebebiyle insanların bireysel araç kullanımına yönelmesi, gerekse sıfır araç pazarında yaşanan durgunluk sebebiyle 2020 yılı boyunca ikinci el araca talep arttı. Böylelikle 5 yıl boyunca sektör büyümeye devam etmiş oldu. Ancak ekim ayından itibaren ikinci el araç pazarında da büyük bir durgunluk yaşanıyor. Aralık ayında yüzde 64,2'si otomobil olmak üzere toplamda 544 bin 583 adet araç el değiştirdi. Bir önceki yılın aynı ayında bu rakam 1 milyon 22 bin 892 olarak gerçekleşmişti hatta 2016 yılından itibaren tüm ayların en düşük satışı Aralık 2020'de yaşandı." değerlendirmesinde bulundu. Peki ikinci el araba fiyatları düşer mi?