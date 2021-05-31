FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. İkinci el araba piyasasının gözü normalleşme kararında! Yaprak kımıldamıyor

İkinci el araba piyasasının gözü normalleşme kararında! Yaprak kımıldamıyor

31.05.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el otomobil piyasası normalleşme sonrasında hareketlilik bekliyor. Oto galericiler, piyasasının şu dönemde durgunluğunu koruduğunu belirtirken, talebin artmasıyla fiyatların yükseleceğini söylüyor.

İkinci el araba piyasasının gözü normalleşme kararında! Yaprak kımıldamıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün kabine toplantısı gerçekleşecek. Alınacak kararların ardından birçok sektör normalleşme dönemine girecek. İkinci el araç piyasasının şu dönemde durgunluğunu koruduğunu söyleyen oto galericiler, normalleşme sonrası hareketliliğin olacağını düşünüyor. Oto galericiler normalleşme sonrasındaki dönemden ümitli olduklarını söylerken, fiyatların şu dönemde sabit kaldığını ancak normalleşme sonrası talebin artmasıyla fiyatların yükseleceğini söylüyor.

Kabine toplantısı sonrası sonrası normalleşme beklentilerinin yüksek olduğunu söyleyen oto galerici Yunus Ete, “Uzun süre kapalı olan sektörlerde bir hareketlilik olacak. Faiz oranlarında da indirim olursa ikinci el araç piyasasında hareketlilik olacağını düşünüyoruz” dedi.

"PİYASANIN HAREKETLENECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Araç fiyatlarının şu dönemde sabit kaldığının altını çizen Ete, “Fiyatlar bir süre böyle sabit ilerler. Uzun süredir fiyatlar böyle, yakın bir zamanda hareketlilik bekliyoruz. Normalleşmeyle birlikte hizmet veremeyen sektörler açıldığı zaman, piyasanın hareketleneceğini düşünüyorum. Normalleşmeden sonra otomotiv sektöründen bir talep olacak. Bu dönemde araç ihtiyacının artacağını düşünüyorum. Araç almak isteyen vatandaşlar için şu dönem tam zamanı diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sanayi kenti Kocaeli'nde günde 1521 araç üretildi!Sanayi kenti Kocaeli'nde günde 1521 araç üretildi!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
800 bin liralık aracı çalıp suçu patronuna attı 800 bin liralık aracı çalıp suçu patronuna attı
Sıfır otomobilde 50 bin lira indirim!Sıfır otomobilde 50 bin lira indirim!
18 yaşından küçüklere BES'e katılım imkanı sağlayan teklif yasalaştı18 yaşından küçüklere BES'e katılım imkanı sağlayan teklif yasalaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Normalleşme kararları bugün açıklanacak! Gözler kabine toplantısına çevrildi

Normalleşme kararları bugün açıklanacak! Gözler kabine toplantısına çevrildi

İlkokullar tam zamanlı açılacak mı?

İlkokullar tam zamanlı açılacak mı?

SGK toplu para ödemesi yapıyor!

SGK toplu para ödemesi yapıyor!

Sendikalar maaş talebini açıkladı

Sendikalar maaş talebini açıkladı

Vergi ödemeleri bugün sona eriyor

Vergi ödemeleri bugün sona eriyor

Vergi borcu olanlar dikkat! Sicil Affı geliyor

Vergi borcu olanlar dikkat! Sicil Affı geliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Koronavirüste konut fiyatları yüzde 40 arttı

Koronavirüste konut fiyatları yüzde 40 arttı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İŞKUR yayınladı! İşte 4 bin TL maaşlı iş ilanları

İŞKUR yayınladı! İşte 4 bin TL maaşlı iş ilanları

Türk Lirası neden değer kaybediyor?

Türk Lirası neden değer kaybediyor?

Kanun teklifi kabul edildi! Yapılandırma geri geliyor

Kanun teklifi kabul edildi! Yapılandırma geri geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.