Sanayi kenti Kocaeli'nde günde 1521 araç üretildi!

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanı sıra lastik sanayisi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle Otomotiv Tedarik Sanayi Organize Sanayi Bölgesi'ne (TOSB) ev sahipliği yapan Kocaeli, sektörün üretim ve ihracat rakamlarına en fazla katkı sağlayan iller arasında yer alıyor.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, yılın ilk 4 aylık döneminde Kocaeli'de 66 bin 519 otomobil, 856 küçük kamyon, 98 bin 873 kamyonet, 16 bin 127 minibüs, 123 midibüs ve 60 otobüs olmak üzere 182 bin 558 araç üretildi. Buna göre, söz konusu dönemde Türkiye'nin toplam taşıt üretiminin yüzde 38'ini tek başına karşılayan kentte, günde 1.521 araç üretimi gerçekleşti.

Kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 81'ine denk gelen 148 bin 475'i ihraç edildi. Kocaeli'de üretilip yurt dışına gönderilen taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 44 olarak gerçekleşti.

Ford Otosan, kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken, bu iki kategoride Hyundai Assan ikinci, Honda Türkiye üçüncü, Anadolu Isuzu da dördüncü sırada yer aldı.