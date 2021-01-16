İkinci el araç piyasasında son durum... Şimdi araba alınır mı 2021? Piyasa ne zaman düzelir? İkinci el araba fiyatları düştü mü, yükselecek mi?

İkinci el araba satın almak isteyen vatandaşlar, yüksek fiyatlar nedeniyle araba almak için doğru zaman mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Vatandaşlar sık sık ikinci el araç fiyatları düşer mi sorusunun cevabını araştırıyor. İkinci el araç pazarında satışlar, 2020'de 2 milyonu aşarken fiyatlarda ortalama yüzde 52,6 artış oldu. Geçtiğimiz günlerde Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, koronavirüs salgını etkisiyle sene boyunca artan ikinci el araç fiyatlarında son dönemlerde yüzde 3-10 düşüş görüldüğünü belirtmişti. Erkoç, “Şu an ikinci el araç satın almak isteyenler için uygun bir zamandayız.” ifadelerini kullanmıştı. Galericiler, fiyatların düştüğünü ve alma zamanı olduğunu belirtmişti. Son olarak OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Şahsuvaroğlu, "Piyasada yeterince ikinci el var, bulunurluk had safhada" açıklamasında bulundu. Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu ise ayın 15’inden sonra tekrardan sektörün normale gelmesini bekliyoruz” dedi. Peki, ikinci el araba fiyatları ne olacak? Bundan sonra ikinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte detaylar...

2020 YILINDA İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASI İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, 2020 yılında 2 milyonu aşarken, ikinci el araç fiyatlarında ortalama yüzde 52,6 artış oldu. AA muhabirinin INDICATA'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlediği verilere göre, 2019'da 1 milyon 771 bin 257 adetlik satış yapılan ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında, geçen yıl 2 milyon 53 bin 55 adetlik satış gerçekleşti. Dolayısıyla satışlarda 2019'a göre yüzde 16 artış kaydedildi. Geçen yıl ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 2019'a göre yüzde 58 artarak 3 milyon 370 bin 369 adet oldu. İlana çıkan araçların (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) yüzde 61'i satıldı. 2019 yılında ise 2 milyon 138 bin 852 araç ilana çıkmıştı. Pandeminin de etkisi ile 2020 yılında hem sıfır hem de ikinci el otomotiv pazarında araç bulunurluğu düşük seviyelere inmişti. Bu yüzden 2020'nin son aylarında görülen durgunluk haricinde yıl boyunca araç fiyatları artış göstermişti. 2020 yılı geneline bakıldığı zaman, çevrim içi otomotiv pazarında ikinci el araç fiyatlarında ortalamada yüzde 52,6 artış gözlendi. Söz konusu artış oranına göre, Aralık 2019'da 50 bin TL'ye alınabilen bir aracın fiyatı, 2020 yılının aynı döneminde yaklaşık 76 bin 300 TL'ye yükselmiş oldu.

INDICATA verilerine göre; 2020 yılında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası Volkswagen oldu. Volkswagen markalı araç satışı 304 bin 780 adet oldu. Volkswagen’i ise 266 bin 31 adetle Renault, 207 bin 490 adetle Ford, 191 bin 826 adetle Fiat, 122 bin 62 adetle Opel, 108 bin 63 adetle BMW, 105 bin 283 adetle Mercedes-Benz, 104 bin 245 adetle Hyundai, 95 bin 541 adetle Peugeot ve 74 bin 619 adetle Toyota takip etti. 2020'de ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında Volkswagen’in Passat modeli 87 bin 105 satışla ilk sırada yer alırken, Renault’nun Clio modeli 70 bin 479 adetle ikinci, Ford’un Focus modeli 65 bin 672 adetle üçüncü, Renault Megane 62 bin 82 adetle dördüncü ve Opel Astra 57 bin 795 adetle beşinci oldu. Bu modelleri 54 bin 422 adetle Renault Fluence, 48 bin 905 adetle Toyota Corolla, 42 bin 243 adetle VW Golf, 41 bin 635 adetle Renault Symbol ve 40 bin 622 adetle VW Polo takip etti.

İkinci el online oto pazarında 2020’nin en satılan markaları belli oldu! İkinci elde en çok satılan araç hangisi? İkinci elde hangi araba alınır? İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA SON DURUM Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, 2020 yılı otomotiv pazarı ve 2021 yılı beklentilerine dair AA muhabirine önemli açıklamalar yaptı. Şahsuvaroğlu, araç bulunurluğu ile ilgili olarak, herhangi bir kapatma ya da salgının başka bir şekli ile karşılaşılmazsa 2020 yılındaki sıkıntıların yaşanmayacağını belirtti. 2021 yılında satışların aynı enerjide devam etmesi adına kampanyaların ağırlıkta olduğu, satışların kampanyalar ile süslendiği bir senenin yaşanabileceğini söyledi. Şahsuvaroğlu, ikinci el piyasasında fiyatların yavaş yavaş normale dönmeye başladığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Bugün gelinen noktada görüyoruz ki piyasada yeterince ikinci el var, bulunurluk had safhada. İnternet sitelerine girin bakın, 3 ay önce istenen fiyatla bugünün arasında en az 30 bin TL fark var. Demek ki her şey normale dönüyor. İkinci elde de sabreden, bekleyen, biraz acelesi olmayanlar 3 ay önce 200 bin TL'ye alacağı arabayı bugün 160-170 bin TL'ye alabilecek durumda. Artık doğru fiyatına satın alınacak. İkinci el araç üzerindeki o aşırı köpük gitti. İkinci elin şu anda sağlıklı bir zemine oturduğunu görüyoruz."

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK? Konuyla ilgili olarak İHA muhabirine açıklama yapan Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, ayın 15'inden sonra sektörün rutine döneceğini belirtti. Sektörün çok durgun olduğunu ifade eden Güveloğlu, pandeminin yanı sıra her yıl sektörün yıl sonunda ve yıl başında durduğunu dile getirdi. Pandemi döneminde aşırı yükselmenin olduğu fiyatlarla ilgili olarak ise şu anda yüzde 5-10 arasında gerilemenin olduğunu ifade etti. Sektörde ciddi bir durgunluk olduğuna dikkat çeken Güveloğlu, ayın 15'inden sonra yeniden sektörün normale dönmesini beklediklerini söyledi. Bundan sonra çok yükselişin olmayacağını ve rutin bir yükselişin olabileceğini ifade eden Güveloğlu, alış ve satışın normale döneceğini aktardı. Bundan böyle sektörde fahiş fiyat artırımlarının olmayacağına dair değerlendirmelerini aktaran Güveloğlu, aşılamanın başlamasının olumlu olacağını kaydetti. Önceki gibi fahiş fiyat artışlarının olmayacağını söyleyen ve ihtiyacı olanın araç alıp satacağını aktaran Güveloğlu, çok ciddi bir düşüşün de beklenmemesi gerektiğini belirtti. Bununla birlikte çok ciddi bir yükselişin de olmayacağını söyleyen Güveloğlu, sektörün normal seyrinde gideceğini ifade etti. Sektörün gelecek aylarda hız kazanacağı yönünde beklentilerini aktardı.

ŞİMDİ ARABA ALINIR MI? DHA'nın haberine göre pandemi nedeniyle dünya genelinde birçok otomotiv üreticisinin üretime ara vermesi, Türkiye'de sıfır araç pazarına ek olarak ikinci el otomobil piyasasına da etki etti. Artan talep ile kimi ikinci el otomobillerin sıfır değerinden bile pahalıya satıldığı görüldü. Fakat sıfır araçların piyasaya girmesiyle ivme tersine döndü. İkinci el piyasasında fiyatlar düştü. Galericiler de araba almanın tam zamanı olduğunu belirtti. 2020 yılının son günlerinde DHA'ya konuşan, ikinci el araç alım satımı yapan firma sahibi Egemen Kurtçu, "İkinci el piyasası şu an araç almak isteyenler için en doğru zaman. Sıfır araçlar ülkeye girmeye başladı. Geçen ay 90 bin TL'ye sattığımız bir araç bu ay 82 bin TL'ye düştü. Yüzde onluk bir düşüş söz konusu. Ancak daha fazla düşeceğini de düşünmüyorum" dedi. İkinci el otomobil satış sorumlusu Muharrem Varol (32 "Pandemi falan derken sıfır araç piyasası oldukça daralmıştı. Taleplerden dolayı fiyatlar sürekli ikinci elde yukarıya çıkmıştı. Sıfır araçlar ülkeye giriş yapmaya başladı. Bu dönemde sıfır araç satışlarımız oldukça arttı. Piyasa suni bir şekilde yükselmişti. Mevcut piyasa fiyatı yerine oturuyor" şeklinde konuştu.

İkinci el satın almak isteyen Nizamettin Gören ise "Şu an fiyatlar daha uygun. Pandemi bitince fiyatların artacağını düşünüyorum. Onun için fiyatlar atmadan otomobil almaya geldim" dedi. İsmail Koç ise "Fiyatlara baktık. Sıfır aracın gelmesiyle piyasada fiyatlar düşmüş. Fakat istediğim aracı bulamadım. Daha önce araç satmıştım. Birkaç ay önce fiyatlar nedeniyle alamamıştım. Bakınıyorum" şeklinde konuştu. Erkan Yılmaz da "Fiyatlar düşünce otomobil bakmaya geldim. 170 bine kadar bütçem var. İkinci aracım olacak. Bunu eşime almak istiyorum. Pandemi nedeniyle toplu taşıma araçları kullanmasını istemiyorum" dedi. İKİNCİ EL ARABA PİYASASI NE DURUMDA? Bir süredir yükselen fiyatlar nedeniyle vatandaşlar arasında ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak 21 Aralık'ta AA muhabirine önemli açıklamalar yapan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, bu seneye ilişkin pazara dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Erkoç, senenin 10 ayında 5 milyon 671 bin 444’i otomobil, 1 milyon 434 bin 484’ü hafif ticari olmak üzere toplam 7 milyondan fazla aracın el değiştirdiğini belirtti.

Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen ikinci el pazarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 18,9 artış yaşandığını dile getiren Erkoç, pazarın bu seneyi 8,7 milyon adet ile kapatmasını beklediklerini aktardı. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? İkinci el araç fiyatları düştü mü? İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ? Erkoç, salgın nedeniyle sıfır araç temininde yaşanan sorunların sene boyunca fiyatların artmasına neden olduğunu fakat kasım ayı itibarıyla fiyatlarda bir düşüş yaşandığını söyledi. Senenin son dönemine girilen bugünlerde fiyatların gevşemeye başladığını belirtti. Diğer yandan araba alma hayalini biraz daha ertelemeyi düşünen vatandaşlar tarafından araba almak için doğru zaman olup olmadığı sorgulanıyor ve bundan sonra ikinci el araç fiyatları ne olur sorusunun yanıtı araştırılıyor. İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞÜYOR MU? Konuyla ilgili olarak Erkoç, koronavirüs salgını etkisi ile üretim ve tedarikte yaşanabilecek belirsizlikler dolayısıyla fiyatlarda da değişkenliklerin görülebileceğini anlattı. Bu nedenle Erkoç, şu anda ikinci el araç satın almak isteyenler için uygun bir zaman olduğu yönünde değerlendirmelerde bulundu.