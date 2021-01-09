İkinci el online oto pazarında 2020’nin en satılan markaları belli oldu! İkinci elde en çok satılan araç hangisi? İkinci elde hangi araba alınır?

Koronavirüs salgını sürecinde toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşların ikinci el araçlara olan talebi arttı. Bu nedenle en çok satılan ikinci el araçlar sık sık araştırılıyor. AA muhabirinin INDICATA’nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, 2020 yılında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 2 milyon 53 bin 55 adet satış oldu. 2019 yılında ise 1 milyon 771 bin 257 adetlik satış gerçekleşmişti. Bu sayede satışlarda 2019 yılında göre yüzde 16 artış kaydedildi. İkinci el online satışlar içerisinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı da 17 olarak belirlendi.
Vatandaşlar hangi ikinci el aracı tercih etmeleri konusunda en çok satılan marka ve modellere de göz atıyor. Bu doğrultuda INDICATA verilerine göre ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 2020 yılında en çok satılan markalar ve modeller belirlendi. İşte 2020 yılında en çok satılan arabalar...
2020’de ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası Türkiye’de yatırım kararından vazgeçmiş olan Alman otomotiv üreticisi Volkswagen oldu. Volkswagen markalı araç satışı 304 bin 780 adet olurken Volkswagen’in ikinci el online satışlarda pazar payı yüzde 15 olarak belirlendi.
Volkswagen’i ise 266 bin 31 adet ile Renault, 207 bin 490 adet ile Ford, 191 bin 826 adet ile Fiat, 122 bin 62 adet ile Opel, 108 bin 63 adet ile BMW, 105 bin 283 adet ile Mercedes-Benz, 104 bin 245 adet ile Hyundai, 95 bin 541 adet ile Peugeot ve 74 bin 619 adet ile Toyota takip etti. Bu 10 markanın satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 77’sini oluşturdu.
2020 yılında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında Volkswagen’in Passat modeli 87 bin 105 satış ile ilk sırada yer aldı. Satışlarda, Renault’nun Clio modeli 70 bin 479 adet ile ikinci, Ford’un Focus modeli 65 bin 672 adet ile üçüncü, Renault Megane 62 bin 82 adet ile dördüncü ve Opel Astra 57 bin 795 adet ile beşinci sırada yer aldı. Bu modelleri 54 bin 422 adet ile Renault Fluence, 48 bin 905 adet ile Toyota Corolla, 42 bin 243 adet ile VW Golf, 41 bin 635 adet ile Renault Symbol ve 40 bin 622 adet ile VW Polo takip etti.
Hafif ticari araç kategorisinde de 44 bin 109 adet satış ile Fiat Doblo ilk sırada yer aldı. Doblo’yu 37 bin 844 adet ile Fiat Fiorino, 36 bin 844 adet ile Ford Transit/Tourneo Courier, 31 bin 655 adet ile Ford Transit/Tourneo Connect, 27 bin 648 adet ile VW Caddy, 21 bin 652 adet ile VW Transporter, 17 bin 858 Ford Transit, 16 bin 897 adet ile Renault Kangoo, 15 bin 159 adet ile Peugeot Partner ve 11 bin 45 adet ile Citroen Berlingo takip etti.
Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti INDICATA, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor. Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor. İkinci el araç ilanı, bir kurum veya kuruluş tarafından internetten tamamen kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor.
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