İkinci el online oto pazarında 2020’nin en satılan markaları belli oldu! İkinci elde en çok satılan araç hangisi? İkinci elde hangi araba alınır?

Koronavirüs salgını sürecinde toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşların ikinci el araçlara olan talebi arttı. Bu nedenle en çok satılan ikinci el araçlar sık sık araştırılıyor. AA muhabirinin INDICATA’nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, 2020 yılında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 2 milyon 53 bin 55 adet satış oldu. 2019 yılında ise 1 milyon 771 bin 257 adetlik satış gerçekleşmişti. Bu sayede satışlarda 2019 yılında göre yüzde 16 artış kaydedildi. İkinci el online satışlar içerisinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı da 17 olarak belirlendi.

İKİNCİ ELDE HANGİ ARABA ALINIR?

Vatandaşlar hangi ikinci el aracı tercih etmeleri konusunda en çok satılan marka ve modellere de göz atıyor. Bu doğrultuda INDICATA verilerine göre ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 2020 yılında en çok satılan markalar ve modeller belirlendi. İşte 2020 yılında en çok satılan arabalar...

İKİNCİ ELDE EN ÇOK SATILAN ARABALAR

2020’de ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası Türkiye’de yatırım kararından vazgeçmiş olan Alman otomotiv üreticisi Volkswagen oldu. Volkswagen markalı araç satışı 304 bin 780 adet olurken Volkswagen’in ikinci el online satışlarda pazar payı yüzde 15 olarak belirlendi.