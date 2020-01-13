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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! En çok tercih edilenler belli oldu

OTOMOTİV HABERLERİ  | 13.01.2020 13:37 | Son Güncelleme

Geçen yıl ikinci el online otomotiv pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası Renault oldu. Renault'u VW, Ford, Fiat, Opel, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Peugeot ve Toyota takip etti.

Türkiye ikinci el online otomotiv pazarında geçen yıl en çok tercih edilen marka 240 bin 870 adet satış ile Renault olurken, bunu 239 bin 700 adetle Volkswagen (VW) ve 177 bin 464 adetle Ford izledi.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) 2'nci el online pazar raporundan derlediği bilgilere göre, Türkiye ikinci el online pazarında geçen yıl 1 milyon 771 bin 257 adet satış gerçekleşti. Böylece pazar önceki yıla kıyasla yüzde 10 büyüdü.
Yalnızca bu yılın aralık ayına bakıldığında ise 2'nci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 176 bin 194 adet satış gerçekleşti. Satışlar geçen senenin aralık ayına göre yüzde 27 artış gösterdi.
2019 yılında ikinci el toplam online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 73,3, hafif ticari araçların payı da yüzde 26,7 oldu.
İşte 2019'da ikinci el online otomotiv pazarında en çok tercih edilen markalar
RENAULT 240 BİN 870
WOLKSWAGEN 239 BİN 700
FORD 177 BİN 464
FİAT 176 BİN 775
OPEL 98 BİN 159
MERCEDES-BENZ 94 BİN 463
BMW 88 BİN 534
HYUNDAİ 78 BİN 630
PEUGEOT 74 BİN 628
TOYOTA 56 BİN 514
EN ÇOK SATAN MODELLER
PASSAT (VW) 58 BİN 959
FOCUS (FORD) 50 BİN 148
CLİO (RENAULT ) 49 BİN 507
ASTRA (OPEL) 43 BİN 704
COROLLA (TOYOTA) 36 BİN 564

Lüks ve ultra lüks segmentte yaklaşık 95 bin araç satıldı

Lüks ve ultra lüks segmentte yaklaşık 95 bin araç satıldı
2019'da ikinci el online pazarda yüzde 48,8'lik payla en çok C segment araçlar satıldı. Ardından yüzde 26,5 ile B segment ve yüzde 16,8'le de D segment sıralandı. Lüks sınıfını temsil eden E ve F segmentlerinin payı ise 7,3 olarak belirlendi. Segmentlere bakıldığında 2019 yılı 2. el online pazarda, A segmentinde toplam 8 bin 80 adet araç satıldı. Segmentin lideri bin 924 adet ile Hyundai oldu. B segmentinde ise toplam 343 bin 360 adet araç satılırken, segmentin lideri 89 bin 336 adet ile Renault oldu. C segmentinde ise toplam 633 bin 232 adet araç satılırken, Renault 93 bin 310 adet ile yine ilk sırada yer aldı. 2019 yılı ikinci el online pazarda, D segmentinde toplam 218 bin 403 adet araç satıldı. Segmentin lideri 63 bin 690 adet ile VW olarak kayıtlara geçti. E segmentinde toplam 83 bin 485 adetlik artışta, 5 bin 152 adetlik paya sahip olan BMW lider olurken, F segmentinde ise toplam 11 bin 460 adetlik satışta, 3 bin 508 adet paya sahip Mercedes-Benz başı çekti.
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Anahtar Kelimeler:
Renault, ikinci el online otomotiv,

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
ikinci elde türkiye kadar kazık ve dolandırıcı bir ülke tok
4 ay önce 52 bin e sattigim araça 70 bin istiyorlar.. ne iciyor bunlar.
sanki sıfırı ucuz 160 bine 1.0 benzinli boş golf satiyolar
dolandırıcılık her yerde sadece bu sektörde değil ki şans oyunlarında, gıda sektöründe, elektronik, beyaz eşya, tv kanalları 5 kavanoz bal 100 tl hatta bi sanatçı çıkıyor saçlarınız artık dökülmesin şu şampuan bu kremm hayatımız dolandırıcılık sigara 15 tl aman tütüne karışmayın
en iyi ikinci elde hondadir alan satmiyor????
Bu yapılan istatistiklere inanmayalım senin klavye başında yaptığın yorumamı inanalım
bende 2006 fabia vardı onla koca civic aynı yakiyor
millette para var arkadaş
la ne parası yarisi al satci isi bilende bilmeyende al sat yapıyor alıyor 30 a koyuyor 40 a tutturabildigine ondan sonra herkes araba fiyatlarını yükseltiyor
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