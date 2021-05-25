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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Satıştan önceki 3 gün içinde zorunlu

25.05.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı, 2. el oto satışında ekspertiz raporunun, satıştan önceki 3 gün içinde sistem üzerinden online olarak sorgulanabileceğini, raporsuz satış yapan işletmelerin ceza alacağını bildirdi.

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Satıştan önceki 3 gün içinde zorunlu

Bakanlıktan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) gönderilen yazıda, TSE belgeli ekspertiz işletmesi bulunmayan iller dışında, ikinci el otomobil veya arazi taşıtı satışı yapan işletme tarafından, satışın yapıldığı tarihten önceki üç gün içinde ekspertiz raporunun alınması gerektiği bildirildi.

8 YAŞ KRİTERİ

Model yılına göre 8 yaşın veya 160 bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınmasının zorunlu olmadığı vurgulanan yazıda, işletmeler tarafından 2. el otomobil veya arazi taşıtı satışının yapıldığı tarihten önceki 3 gün içinde, model yılına göre 8 yaşın veya 160 bin kilometrenin altındaki 2. el otomobiller ve arazi taşıtları için TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan ekspertiz işletmelerinden ekspertiz raporunun alınmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ekspertiz raporunda şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin “Ekspertiz raporu” başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında, TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip ekspertiz işletmesi bulunmayan illerde faaliyet gösteren işletmeler hariç olmak üzere, ikinci el otomobil veya arazi taşıtı satışı yapan işletme tarafından, satışın yapıldığı tarihten önceki üç gün içinde ekspertiz raporunun alınacağı; üçüncü fıkrasında, model yılına göre sekiz yaşın veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınmasının zorunlu olmadığı; beşinci fıkrasında ise ekspertiz raporunun, ilgili standarda göre verilen TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan ekspertiz işletmeleri tarafından düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, işletmeler tarafından ikinci el otomobil veya arazi taşıtı satışının yapıldığı tarihten önceki üç gün içinde, model yılına göre sekiz yaşın veya yüz altmış bin kilometrenin altındaki ikinci el otomobiller ve arazi taşıtları için TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan ekspertiz işletmelerinden ekspertiz raporunun alınması zorunlu olup Bakanlığımız ile Türkiye Noterler Birliği arasında gerçekleştirilen veri paylaşımı entegrasyonuna istinaden işletmeler tarafından satıştan önce ekspertiz raporu alınıp alınmadığı bilgisi dahil taşıt satış bilgilerinin takibi sağlanabilmektedir. Bu kapsamda, mezkur Yönetmelik hükümleriyle işletmelere getirilen ve yukarıda ayrıntılı olarak yer verilen ekspertiz raporu alma yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesini ve idari yaptırıma maruz kalınmamasını teminen, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden tüm işletmelerin, üyesi oldukları meslek odaları tarafından ivedilikle bilgilendirilmelerinin sağlanması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

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