5 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor

TBMM'de sunulan yeni yapılandırma düzenlemesine göre, üniversiteden mezun olan ve öğrenim kredisi borcu olan milyonlarca kişi borçlarından küçük bir farkla kurtulabilecek.

ONAYLANIRSA BAŞVURULAR 31 AĞUSTOS'TA!

Posta Gazetesi'nde yer alan haberine göre, AK Parti tarafından Meclis’e sunulan yeni yapılandırma paketi ile Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) olan öğrenim ve katkı kredisi borçları da yapılandırmadan yararlanabilecek. 30 Nisan 2021 tarihinden önceki borçlar kapsamda olacak.

AK Parti, matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile borç yapılandırmasını da içeren 15 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Yasanın birkaç hafta içinde onaylanması bekleniyor. Yasa çıkarsa eğer, yapılandırma başvuruları 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek. İlk taksit son ödeme günü 30 Eylül olarak belirlendi. Yeni yapılandırmada ise geciken dönem için aylık 0.35’lik Yİ-ÜFE oranı baz alınacak.

KYK YAPILANDIRMA BAŞVURUSU GİB'DEN

Yasa yürürlüğe girdikten sonra Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın ‘ivd.gib.gov.tr’ adresi üzerinden giriş yapılacak. GİB'in resmi internet sitesine girişler e-Devlet giriş bilgileri ile de sağlanacak. Ödemeler yine bir önceki yapılandırmada olduğu gibi kredi kartı ile yapılıyor olacak.