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İkinci el otomobil piyasasında durgunluk! Fiyatlar artıyor ama satışlar...

29.04.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el piyasasında Ramazan Bayramı arifesinde durgunluk hakim. Esnaf sektördeki durgunluğu fiyatların artmasına ve korsan satıcılara bağlıyor. Bununla beraber galericiler ikinci el araçlarda fiyat artışının süreceği iddialarının da sektöre büyük zarar verdiğini aktardı.

İkinci el otomobil piyasasında durgunluk! Fiyatlar artıyor ama satışlar...

Galericiler ikinci el otomobil piyasasında fiyat artışların sürdüğünü belirterek, sektörde bayram öncesi beklenen hareketliğin gerçekleşmediğini söyledi. Bayram öncesinde otomobil piyasasındaki durgunluğun devam ettiğini kaydeden Yeşiltepe Galericiler Sitesi Kooperatif Başkanı Yalçın Yalçın, durgunluğun iki önemli sebebinin ise korsan satıcılar ve yüksek fiyat artışı olduğunu da kaydetti. Yalçın,” Bayram önceleri yoğunluk yaşıyorduk bu yıl böyle bir hareketlilik yok. Bunun yegane sebebi fiyatların yüksek olması, fiyatlarda ki artışların devam etmesi. Daha önceleri 75-80 bin lira olan araçlar şimdilerde 250- 300 bin lira. Ayrıca korsan satıcılar olarak tabir ettiğimiz kesim esnafımızdan çok daha fazla araç satmaktadır. Devletimizden korsan satıcılar için bir an önce önlem almasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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FİYAT İDDİALARI SEKTÖRE ZARAR VERİYOR

Galericiler Sitesi esnaflarından Hikmet Topal ise, ikinci el araçlarda fiyat artışının süreceği iddialarının da sektöre büyük zarar verdiğini aktararak, ''Araç piyasası son derece sıkıntılı, talep yok. Bu durumun sebebi fiyatların yükselmesi. Halen fiyatların artacağı, fiyat artışlarının devam ettiği gibi boş sözler dolaşıyor. Bu söylentiler sektöre zarar veriyor. her yıl bereketli geçen bayram öncelerinde bu yıl henüz araç satışı yapamadık'' diye konuştu.

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GALERİCİLER UMUTSUZ

Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Göksel Levent ise otomobil piyasasının önümüzdeki günlerde de hareket beklemediğini anlatarak, ''Maalesef ikinci el piyasasında önceki yıllarda yaşadığımız bayram heyecanı kalmadı. Bir süredir devam eden durgunluk bayram arifesinde de sürüyor. Önümüzdeki günler içinde bir hareketlenmenin olacağını düşünmüyorum” diye konuştu (İHA)

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