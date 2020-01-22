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  4. İstanbul'da kış lastiği denetimi! Standartlara uymayan sürücülere 776 lira ceza

İstanbul'da kış lastiği denetimi! Standartlara uymayan sürücülere 776 lira ceza

OTOMOTİV HABERLERİ  | 22.01.2020 13:41 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde ticari araçlarda kış lastiği denetimi yaptı. Kış lastiği olmayan ve lastiğinin ebadı standartlara uymayan sürücülere 776 lira idari para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Zincirlikuyu Barbaros Caddesi üzerinde ticari araçlarda 'kış lastiği' uygulaması gerçekleştirdi. Tek tek durdurulan araçların lastikleri polis ekipleri tarafından kontrol edildi. Lastik derinlik ölçme kumpası ile yapılan denetimlerde lastik derinliği 1.6 mm'nin altında kalan araçlara 776 lira idari para cezası uygulandı.

Kış lastiği ebadı uygun olmadığı için ceza kesilen taksi sürücüsü Vedat Erdoğan "Lastik içeriden yediği zaman, dişler gittiği zaman bir anlamı olmuyor. Yapacak bir şey yok. Yeni bir lastik alacağız" dedi.

Uygulama yapılan noktalardan biride Fatih Millet Caddesiydi. Ticari araçları durduran ekipler, önce ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı ardından araçların lastiklerini kontrol etti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri idari para cezaların şoförlere değil araç sahiplerine kesildiğini belirtti. Denetlemeler polislerin üzerindeki kameralarla kayıt altına alındı.

KAYNAK:DHA


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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, ticari araç,

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
karmı var kışmı var allah aşkına yapmayın insanları sönürmekten başka ne işe yararsınız bir sorun bakalım o cezayı yediginde o kadar para kazanmış mı esnaf borçlarını ödeyebiliyormu çek elini insanların cebinden devlet babbaaa
1.66 mm nedir ya bu nasil kanunmus bence en az 3mm olmali
aferin tüm sorunları çözdüler. haydutlar
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