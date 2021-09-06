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İşte Ağustos ayının en çok satılan otomobil markası ve modeli

06.09.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

sahibinden.com verilerine göre, ağustosta satışa sunulan otomobil sayısı artmasına rağmen ilanların yayından kaldırılma süreleri kısaldığı ve araçlar daha hızlı satıldığı için yayından kaldırılan ilan sayısı da (satılan araç sayısı) bir önceki aya göre yüzde 8 artış kaydetti. Marka-model sıralamasında ilk sırada yine Renault Clio yer aldı. Opel Astra ise ikinciliğe yükselerek Volkswagen Passat ile yer değiştirdi. Öte yandan ilanların yüzde 25,4'ü 50-100 bin TL aralığında satışa sunuldu.

İşte Ağustos ayının en çok satılan otomobil markası ve modeli

sahibinden.com verilerinden hazırlanan sahibindex Vasıta raporuna göre, ağustos ayının en çok ilan verilen vasıta kategorisi otomobil oldu. Otomobili, minivan-panelvan, arazi/ SUV-Pick-up, motosiklet ve ticari araçlar takip etti.

Satışa sunulan otomobil adedi temmuz ayına göre yüzde 17,2 arttı. Satışa sunulan otomobil sayısı artmasına rağmen ilanların yayından kaldırılma süreleri kısaldığı ve araçlar daha hızlı satıldığı için yayından kaldırılan ilan sayısı da (satılan araç sayısı) bir önceki aya göre yüzde 8 arttı.

Marka-model sıralamasında ilk sırada yine Renault Clio yer aldı. Opel Astra ise ikinciliğe yükselerek Volkswagen Passat ile yer değiştirdi. Sıralama, Renault Megane ve Ford Focus şeklinde devam etti. Ağustos ayında en çok ilanı verilen arazi/ SUV-pick-up markası değişmeyerek yine Nissan oldu.

EN ÇOK BEYAZ RENK VE DİZEL OLANLARI İLAN VERİLDİ

sahibindex Vasıta raporuna göre, ağustos ayında en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan otomobil ilanları verildi.

En çok 2015 model yılı olan araçların ilanı yayınlandı. 2016 ve 2012 model yılına sahip araçlar da ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

İLANLARIN YÜZDE 24'Ü 50-100 BİN ARALIĞINDAYDI

Geçen yılın ağustos ayında satışa sunulan araçların yüzde 34,3'ü 0-100 bin kilometre aralığındayken, bu yıl 2 puan düşüş görüldü ve tüm ilanlar arasında araçların yüzde 32,3'ü 0-100 bin kilometre aralığında yer aldı.

İlanların yüzde 25,4'ü 50-100 bin TL aralığında satışa sunuldu.

sahibinden.com'da geçen ay ilan bakanların en çok ilgisini çeken Volkswagen marka otomobiller oldu. Volkswagen'i Renault, BMW, Ford ve Opel takip etti.

Araçlar, en çok gece saat 22.00-23.00 aralığında incelenirken, ilanlara ortalama bakılma süresi 10 dakika 6 saniye oldu.

Ağustos ayı verilerine göre, satılık otomobil fiyatları yüzde 1,9 arttı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
sahibinden Renault
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