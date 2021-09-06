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Dev şirketin CEO'sundan korkutan uyarı! Bir süre daha küresel olarak devam edecek

06.09.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji devlerini ve otomotiv sektörünü vuran çip krizi etkisini tüm dünyada devam ettiriyor. Dev şirketler peş peşe çip sorunu nedeniyle üretim durdururken, Daimler CEO'su Ola Källenius yaptığı açıklamada, otomobil sektörünün 2023'e kadar çip sıkıntısı yaşayabileceğini belirtti.

Dev şirketin CEO'sundan korkutan uyarı! Bir süre daha küresel olarak devam edecek

Dünyayı etkisi altına alan çip sorunu teknoloji devlerini ve otomotiv sektörünü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Daimler CEO'su Ola Källenius, yarı iletken çiplere yönelik artan talebin, sektörde büyük sıkıntı yaşatabileceğini açıkladı. Sorunun küresel olarak devam edeceğini belirten CEO, 2023'e kadar yeterince kaynak bulmakta zorlanabileceğini belirtirken, daha az şiddetli olacağını da ifade etti.

SERT REKABET YARATMIŞTI

Geçen yıl COVID-19 pandemisi tarafından fabrikaları kapatmaya zorlanan otomobil üreticileri, pandemi sırasında bir dizi tedarik zinciri kesintisinden etkilenen çip teslimatları için sert rekabetle karşı karşıya.

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Ola Källenius, Münih IAA otomobil fuarı öncesinde gazetecilere verdiği demeçte, "Birkaç çip tedarikçisi, taleple ilgili yapısal sorunlara atıfta bulunuyor. Bu, 2022'yi etkileyebilir ve (durum) 2023'te rahatlayabilir" dedi.

IAA fuarı, COVID-19 pandemisinden bu yana dünya çapındaki sektörün ilk büyük etkinliği. Daimler, geçen hafta, küresel bir yarı iletken kıtlığı nedeniyle Mercedes biriminde üçüncü çeyrek satışlarının önemli ölçüde düşmesini beklediğini ve bir dizi otomobil üreticisinin gelirlerinde aynı şekilde yansımaların olacağını ifade etti.

HEDEF ELEKTRİKLİ OTOMOBİL

Källenius Pazar günü yaptığı açıklamada, devam eden çip sıkıntısına rağmen, Alman otomobil üreticisinin dördüncü çeyrekte kendi yarı iletken tedarikinin artacağını umduğunu söyledi.

Mercedes-Benz, model yelpazesini elektrikli hale getirme planlarının bir parçası olarak Münih'teki fuarda birkaç elektrikli aracı sergileyecek. Şirket ayrıca Avrupa pazarına tamamen elektrikli bir SUV olan EQB'yi tanıtacak.

Temmuz ayında Daimler, Tesla'dan tamamen elektrik pazarını devralmak için 2030 yılına kadar 40 milyar avrodan fazla harcayacağını söylemişti. Ayrıca Källenius, şirketin 2021 yılı sonuna kadar kamyon birimi Daimler Trucks'ı devre dışı bırakma planının yolunda gittiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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