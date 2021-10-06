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Japon devi çip tedarik sıkıntısıyla iki fabrikasında da üretime ara veriyor!

06.10.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomotiv sektöründe üretimi durma noktasına getiren yarı iletken çip tedarik sorunu, Japon otomobil üreticisi Mazda Motor'un 2 fabrikasında da üretimi durdurma kararı almasına neden oldu. Japon şirket geçtiğimiz temmuz ve ağustos aylarında da fabrikalarını kısa süreli durdurmuştu.

Japon devi çip tedarik sıkıntısıyla iki fabrikasında da üretime ara veriyor!

Koronavirüs salgını ile başlayan ve teknoloji ile otomotiv sektörünü olumsuz etkileyen yarı iletken çip tedarik sıkıntısı etkili olmaya devam ediyor. Hiroşima merkezli üretici Mazda Motor, elektronik ve otomobil üretim piyasalarını etkisi altına alan yarı iletken çip tedarik problemi nedeniyle üretimi durdurma kararı aldı.

İKİ FABRİKASI DA 10 GÜN DURACAK

Buna göre, Japon firma bu ay ülkenin batısındaki 2 fabrikasında 10 gün üretime ara verecek.

Mazda, bu ayki durdurma sonrası, Mart 2022'de sona erecek mevcut mali yıl küresel üretimini 100 bin düşüreceğini açıkladı.

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre Japon firma temmuz ve ağustosta da fabrikalarını kısa süreli durdurmuştu.

Reuters

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Japonya
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