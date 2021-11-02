Kasım ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu! İşte en uygun sıfır otomobil fiyatları

Tüm dünyayı etkileyen çip krizinden en çok etkilenen otomotiv sektörü oldu. Bu süreçte sıfır araçlarla birlikte ikinci el araçların fiyatları da artmaya başladı. İkinci el arabaların fiyatları normalin üstünde çıkınca, vatandaşlar sıfır otomobil almaya odaklandı. Öte yandan arz sıkıntısı, dövizdeki gelgitler ve koronavirüs pandemisinin getirdiği koşullar fiyatların her geçen gün artmasına neden oluyor.
Bu süreçte artan fiyatlar sonrasında, en ucuz ile en pahalı otomobil arasında makas açılırken ucuz otomobilin fiyatı da 191 bin 900 liraya ulaştı.
İşte en ucuz sıfır otomobiller:
Alfa Romeo Giulia
1.104.950 lira
Audi A3 Sportback
495 bin 589 lira
BMW 118i
561.800 lira
Citroen C3
202.700 lira
Dacia Sandero
218 bin lira
KIA Rio
191 bin 900 lira
Mercedes A200
570 bin lira
Opel Corsa
209 bin 900 lira
Peugeot 208
232 bin lira
Renault Clio
215 bin lira
Skoda Scala
266 bin 400 lira
Toyota Corolla
231 bin 200 lira
Volkswagen Polo
235 bin 300 lira
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