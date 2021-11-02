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Kasım ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu! İşte en uygun sıfır otomobil fiyatları

02.11.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri hissedilmeye devam ederken sıfır araç almak isteyen vatandaşlar için kasım ayına ait en uygun sıfır araç fiyatlarını derledik. Listemizde de yer aldığı gibi Türkiye'de 191 bin liranın altında satılan en ucuz otomobil kalmadı. 191 bin 900 liradan başlayan en uygun otomobilleri, markalara göre sıraladık. İşte kasım ayı en ucuz sıfır araba fiyatları listesi!

Tüm dünyayı etkileyen çip krizinden en çok etkilenen otomotiv sektörü oldu. Bu süreçte sıfır araçlarla birlikte ikinci el araçların fiyatları da artmaya başladı. İkinci el arabaların fiyatları normalin üstünde çıkınca, vatandaşlar sıfır otomobil almaya odaklandı. Öte yandan arz sıkıntısı, dövizdeki gelgitler ve koronavirüs pandemisinin getirdiği koşullar fiyatların her geçen gün artmasına neden oluyor.

KASIM AYI EN UCUZ OTOMOBİLLERİN FİYATLARI

Bu süreçte artan fiyatlar sonrasında, en ucuz ile en pahalı otomobil arasında makas açılırken ucuz otomobilin fiyatı da 191 bin 900 liraya ulaştı.

İşte en ucuz sıfır otomobiller:

alfa_romeo

Alfa Romeo Giulia

1.104.950 lira

auudi

Audi A3 Sportback

495 bin 589 lira

bmw

BMW 118i

561.800 lira

citroen

Citroen C3

202.700 lira

dacia

Dacia Sandero

218 bin lira

kia

KIA Rio

191 bin 900 lira

mersedes benz

Mercedes A200

570 bin lira

opel

Opel Corsa

209 bin 900 lira

peugeot

Peugeot 208

232 bin lira

renault logo

Renault Clio

215 bin lira

skodaa

Skoda Scala

266 bin 400 lira

toyota logo

Toyota Corolla

231 bin 200 lira

volswagen

Volkswagen Polo

235 bin 300 lira

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