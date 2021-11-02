FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Bir otomobil kaç asgari maaş ile alınabiliyor? Yıllara göre asgari ücret ve otomobil fiyatları karşılaştırılması

Bir otomobil kaç asgari maaş ile alınabiliyor? Yıllara göre asgari ücret ve otomobil fiyatları karşılaştırılması

02.11.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde asgari ücrete gelecek olan zammın ne kadar olacağı merak ediliyor. Öte yandan bir otomobil fiyatının, yıllara göre kaç asgari ücrete denk geldiğine bakılarak, otomobillerin fiyat artışını görmek mümkün. 2003 yılında bir otomobilin fiyatı asgari ücretin 105 katına denk gelirken, 2016 yılında 41 katı oldu. 2021 yılında ise bu rakam 104 kat olarak tekrar 2003 yılındaki orana geri dönmüş oldu.

Döviz kurunun sürekli artması, çip krizi, ÖTV düzenlemeleri ve koronavirüsün getirdiği birçok olumsuz etken otomotiv fiyatlarının hızla değişmesine neden oluyor.
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak edilirken, yıllara göre sıfır otomobil fiyatlarının kaç asgari ücret ettiği incelendiğinde, fiyat artışı göze çarpıyor.

2003 SEVİYESİNE GERİ DÖNÜLDÜ

Habertürk'te yer alan habere göre, 2003 yılında bir otomobilin fiyatı asgari ücretin 105 katına denk gelirken, 2016 yılında 41 katı oldu.

2021 yılında ise bu rakam 104 kat olarak tekrar 2003 yılındaki orana geri dönmüş oldu. Buna göre asgari ücret ve otomobil fiyatları arasındaki denge geri dönmüş oldu.

1fghjkl

MAKASIN EN AZ OLDUĞU YIL SATIŞLAR REKOR KIRDI

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre 2003 yılında toplam pazar büyüklüğü 370 bin adede yakınken, 2004 yılında pazar 700 bin adetlere yaklaşmıştı.

2008 küresel finansal kriz döneminde ise otomotiv pazarının büyüklüğü 500 bin adedin altına inmiş, sonrasında ise pazar yükselişini sürdürmüştü.

2uygjhjk

Asgari ücret ve otomobil fiyatları karşılaştırıldığında makasın en düşük olduğu yıl olan 2016'da en fazla satış yapıldı. Verilere göre bu yıllarda, Türkiye otomotiv pazarı tarihinin en yüksek büyüklüğüne ulaşarak 1 milyon adet sınırına dayanmıştı.

Yukarıdaki tabloya göre bu tarihten sonra pazar düşüşe geçerek, 2020 yılında koronavirüsün olumsuz etkilerine rağmen 770 bin adeti geçti.

2021'in ilk 9 ayında ise toplam pazar 558 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Sonuç olarak, her ne kadar asgari ücret otomobil fiyatları karşısında 2003 seviyesine gerilemiş olsa bile, otomotiv pazarının büyüklüğü yılın ilk 9 ayında 2003'ün tamamını geçmiş durumda.

TOGG yerli otomobilin montajından yeni görüntü paylaştı: Hız kesmeden devam ediyoruzTOGG yerli otomobilin montajından yeni görüntü paylaştı: Hız kesmeden devam ediyoruz

Kredi Hesaplama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobil fiyatları korkuttu! İkinci el otomobil fiyatları ne olacak?Otomobil fiyatları korkuttu! İkinci el otomobil fiyatları ne olacak?
PARTNERAşk onu da değiştirdi! Mayosuz sahneye çıkmıyordu, bakın bu kez ne giydiAşk onu da değiştirdi! Mayosuz sahneye çıkmıyordu, bakın bu kez ne giydi
En fazla otomobil ihracatı yapan il KocaeliEn fazla otomobil ihracatı yapan il Kocaeli
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Glasgow'daki zirveye Ekrem İmamoğlu davet edildi

Glasgow'daki zirveye Ekrem İmamoğlu davet edildi

Sıfır araçlar alev alev yandı, sürücü fenalık geçirdi

Sıfır araçlar alev alev yandı, sürücü fenalık geçirdi

Bakan Dönmez açıkladı! TRT payı kalkıyor

Bakan Dönmez açıkladı! TRT payı kalkıyor

Şirketlerden açıklama! "Üretim durabilir"

Şirketlerden açıklama! "Üretim durabilir"

Binlerce sözleşmeli personel alımı ilanı yayınlandı! KPSS'den 60 puan almak yeterli…

Binlerce sözleşmeli personel alımı ilanı yayınlandı! KPSS'den 60 puan almak yeterli…

Elon Musk’tan BM'ye tepki: Kanıtlayın

Elon Musk’tan BM'ye tepki: Kanıtlayın

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Rekabet Kurumunun cezasıyla ilgili BİM ve ŞOK'tan açıklama

Rekabet Kurumunun cezasıyla ilgili BİM ve ŞOK'tan açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Döviz büroları kepenk indiriyor

Döviz büroları kepenk indiriyor

BDDK Başkanı'ndan kredi açıklaması

BDDK Başkanı'ndan kredi açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.