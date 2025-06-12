Kasko ürünlerinde yeni düzenleme geliyor, Türkiye için bir ilk! 'Risk paylaşılacak'

Geniş kapsamlı kasko ürünlerinde yeni bir düzenleme geliyor. Buna göre, aracını sigortalayanlar çok düşük fiyatlara riski paylaşarak aracını sigorta ettirecek. Türkiye için bir ilk olacak yeni düzenlemede kaskonun tamamı olacak. Planlanan değişiklik ile beraber kasko fiyatının dörtte biri fiyatına riskin örneğin yüzde 25'ini üzerine alacak.

Sabah'a açıklamalarda bulunan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, muafiyetli kaskolar denenmiş olabilir diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Ama daha farklı bir model var kafamızda. Yani geniş kaskoyu daha uygun koşullarla verecek. Bunu yapaken de sigorta yaptırmayanlarla riski paylaşacağız. Riskin yüzde 75'i bizde, sen de yüzde 25 elini taşın altına koy. Primin de yüzde 25'ini öde. Yani bir arabaya çarparsam 10 TL tuttuysa üçünü ben vereceğim. Gerisini sigorta şirketi. Dolayısıyla kendisi tarafından tolere edilebilir bir hale gelecek. Bu tür cazip bir takım tekliflerle bazı ürünler sunacağız"

"YÜZDE 115'İN ALTINDA KALMAMALI"

Sigortalamada trendlerin değiştiğini kaydeden Yaşar, kaskoda rekabetin yoğun olduğunu ifade etti. Yaşar, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yeni bir tedbir aldığını vurguladı ve sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

"Daha önce trafik sigortalarında ve kefalet sigortalarında ortaya koyduğu öz sermaye ilişkisini şimdi kasko sigortaları için de koyacak. Bir takvim yılı içinde üretilen kasko poliçelerine ilişkin tüm teminatlardaki brüt primlerin toplamı, en son açıklanan özsermayenin üç katını geçemeyecek. Yoğunlaşma oranının yüzde 50'nin üzerinde olması halinde en son hesaplanmış sermaye yeterliliği oranının yüzde 115'in altında kalmaması gerekecek"

BİNA TAMAMLAMA ŞART

Bina tamamlama sigortası alanında ilgide bir artış olduğunu belirten Yaşar, bu sigorta türünün bir kefalet türevi olduğunu ifade ederek cümlelerini şu şekilde tamamladı:



"Dolayısıyla orada bankalar teminat mektubu verdiğinde bu teminat mektubu vermek için onlar da bir takım teminatlar alıyorlar. Aynısını biz de istiyoruz. Bankalar için vergi ve harç istisnası var. Bizde bu tür bir düzenleme olmadığı için bir müteselsil sorumluluk doğuyor. O da maliyetleri artırıyor. Bankadan alınan teminat mektubu projenin yüzde 6'sını karşılıyor. Biz yüzde 100'ünde bahsediyoruz. Yani biz yüzde 100'ünü teminat altına alıyoruz."