Kimi sıfır faizli kredi verdi, kimi akaryakıt desteği sundu! Otomobil alacaklara ‘son bulacak’ çağrısı: ‘Daha fazlasını beklemiyoruz…’

Tedarik zincirindeki sıkıntılar ve otomotiv arzında yaşanan sorunlar nedeniyle piyasada sıfır araç bulunurluğunu önemli ölçüde azaltmıştı. Gelinen noktada ise artık piyasada sıfır araç sorunu kalmadı, bekleme süreleri ise oldukça kısaldı. Bu süreçte pek çok otomobil bayisi ellerindeki stokları azaltmak için çeşitli kampanyalara başvurdu. Kimisi yüzde 0 faizli kredi imkanı sunarken, kimi bayide takas desteği, yakıt desteği adı altında çeşitli indirimleri tüketiciye yansıtıldı. Kasım ayı da sıfır otomobil piyasası açısından hareketli geçti.

"KAMPANYALAR REKABETÇİ ORTAMDA İLERLİYOR"

Peki sıfır araçlarda kampanya dönemi ne kadar sürer? Araç alacaklar fiyatların düşmesi için daha da beklemeli mi, en cazip dönem ne zaman? Hangi marka ve modelde kampanyalar sürüyor? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, Milliyet’e anlattı. Ertemel konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Yılın son çeyreğinde model yılı o seneye ait stoktaki araçları eritmek maksadıyla çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Bu yıl düzenlenen kampanyalar geçmişe nazaran tüketici açısından çok daha cazip ve rekabetçi bir ortamda ilerliyor. Genel olarak her markada sıfır faiz veya avantajlı oranlarla kredi kampanyası düzenlenirken, bazı markalar takas desteği ya da hediye yakıt gibi seçenekler de sunuyor.

HANGİ MARKALARDA İNDİRİM VAR?

Honda, Chery, Toyota, Suzuki,DFSK ve Skoda bazı modellerinde yüzde 0 faizli kredi kampanyaları düzenlerken, MG yüzde 0.59, Citroen, Peugeot, Opel ve Seat ise 1.79 oranlı kredi kampanyaları düzenliyor. Otomobil almayı düşünen vatandaşlarımız yetkili bayilerle irtibata geçerek kampanya koşullarını öğrenip kampanyalara dair detaylı bilgi edinebilirler.

"ARALIK AYINDA KAMPANYALAR SON BULACAK"

Kampanyalar 2023 model yılı araçların kalan stok durumuna göre, yeni yılın ilk ayını da kapsayabilir. Ancak 2023 model stoğu eridiği takdirde, Aralık ayında kampanyalar son bulacaktır.

ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Son zamanlarda otomotiv sektörüne dair herkesin merak ettiği soru; “araç fiyatları daha da düşer mi?“ oluyor. Araç fiyatlarında daha fazla düşüş beklemiyoruz. Bugün dahi aylık maliyetlerin değişmesinden dolayı fiyatlar 15-20 gün sonrasında yukarı yönlü değişkenlik gösterebiliyor. Artan döviz kuru sebebiyle bugün gördüğümüz rakamlar, hem ikinci el hem de sıfır araçlarda sağlanabilecek en cazip rakamlardır. Kısacası İndirim oranlarının daha fazla artmayacağı kanaatindeyiz.

'AVANTAJLI DÖNEM' UYARISI

Yüksek mevduat oranları ve krediye erişimde yaşanan güçlükler sebebiyle 2024 yılında otomotivde daralma yaşanacaktır. Öte yandan Çin menşeli markaların yarattığı rekabet ortamı da fiyat anlamında tüketiciye olumlu yansıyor. Ancak yine de geçmişteki gibi hızlı ve olağan dışı olmasa da, 2024 yılında yükselen maliyetler ve döviz kuru gibi fiyatları doğrudan etkileyen etmenler sebebiyle otomobil fiyatlarında yükselişler görebiliriz. Dolayısıyla otomobil almak isteyen vatandaşlarımız için oldukça avantajlı bir dönemin içerisindeyiz. Bu doğrultuda ikinci el veya sıfır araçları inceleyerek mevcut avantajlı fiyatlardan faydalanabilirler.”







