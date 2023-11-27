FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Kimi sıfır faizli kredi verdi, kimi akaryakıt desteği sundu! Otomobil alacaklara ‘son bulacak’ çağrısı: ‘Daha fazlasını beklemiyoruz…’

Kimi sıfır faizli kredi verdi, kimi akaryakıt desteği sundu! Otomobil alacaklara ‘son bulacak’ çağrısı: ‘Daha fazlasını beklemiyoruz…’

27.11.2023 14:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem sıfır otomobil fiyatları hem de ikinci el araba fiyatları için indirim ve kampanya fırsatları devam ediyor. Bazı markalar sıfır faizli kredi imkanı sunarken, bazıları ise akaryakıt desteği sunuyor. Ancak otomobilde kampanya döneminin sonuna yaklaşıldı. Konuya ilişkin detayları paylaşan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, araç almak için en avantajlı dönemde olunduğunu, yeni yıldan itibaren fiyatların yeniden artabileceğini dile getirdi.

Kimi sıfır faizli kredi verdi, kimi akaryakıt desteği sundu! Otomobil alacaklara ‘son bulacak’ çağrısı: ‘Daha fazlasını beklemiyoruz…’

Tedarik zincirindeki sıkıntılar ve otomotiv arzında yaşanan sorunlar nedeniyle piyasada sıfır araç bulunurluğunu önemli ölçüde azaltmıştı. Gelinen noktada ise artık piyasada sıfır araç sorunu kalmadı, bekleme süreleri ise oldukça kısaldı. Bu süreçte pek çok otomobil bayisi ellerindeki stokları azaltmak için çeşitli kampanyalara başvurdu. Kimisi yüzde 0 faizli kredi imkanı sunarken, kimi bayide takas desteği, yakıt desteği adı altında çeşitli indirimleri tüketiciye yansıtıldı. Kasım ayı da sıfır otomobil piyasası açısından hareketli geçti.

"KAMPANYALAR REKABETÇİ ORTAMDA İLERLİYOR"

Peki sıfır araçlarda kampanya dönemi ne kadar sürer? Araç alacaklar fiyatların düşmesi için daha da beklemeli mi, en cazip dönem ne zaman? Hangi marka ve modelde kampanyalar sürüyor? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, Milliyet’e anlattı. Ertemel konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

iStock-940296272

“Yılın son çeyreğinde model yılı o seneye ait stoktaki araçları eritmek maksadıyla çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Bu yıl düzenlenen kampanyalar geçmişe nazaran tüketici açısından çok daha cazip ve rekabetçi bir ortamda ilerliyor. Genel olarak her markada sıfır faiz veya avantajlı oranlarla kredi kampanyası düzenlenirken, bazı markalar takas desteği ya da hediye yakıt gibi seçenekler de sunuyor.

iStock-1346188786

HANGİ MARKALARDA İNDİRİM VAR?

Honda, Chery, Toyota, Suzuki,DFSK ve Skoda bazı modellerinde yüzde 0 faizli kredi kampanyaları düzenlerken, MG yüzde 0.59, Citroen, Peugeot, Opel ve Seat ise 1.79 oranlı kredi kampanyaları düzenliyor. Otomobil almayı düşünen vatandaşlarımız yetkili bayilerle irtibata geçerek kampanya koşullarını öğrenip kampanyalara dair detaylı bilgi edinebilirler.

"ARALIK AYINDA KAMPANYALAR SON BULACAK"

Kampanyalar 2023 model yılı araçların kalan stok durumuna göre, yeni yılın ilk ayını da kapsayabilir. Ancak 2023 model stoğu eridiği takdirde, Aralık ayında kampanyalar son bulacaktır.

iStock-1450095848

ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Son zamanlarda otomotiv sektörüne dair herkesin merak ettiği soru; “araç fiyatları daha da düşer mi?“ oluyor. Araç fiyatlarında daha fazla düşüş beklemiyoruz. Bugün dahi aylık maliyetlerin değişmesinden dolayı fiyatlar 15-20 gün sonrasında yukarı yönlü değişkenlik gösterebiliyor. Artan döviz kuru sebebiyle bugün gördüğümüz rakamlar, hem ikinci el hem de sıfır araçlarda sağlanabilecek en cazip rakamlardır. Kısacası İndirim oranlarının daha fazla artmayacağı kanaatindeyiz.

iStock-1221473473

'AVANTAJLI DÖNEM' UYARISI

Yüksek mevduat oranları ve krediye erişimde yaşanan güçlükler sebebiyle 2024 yılında otomotivde daralma yaşanacaktır. Öte yandan Çin menşeli markaların yarattığı rekabet ortamı da fiyat anlamında tüketiciye olumlu yansıyor. Ancak yine de geçmişteki gibi hızlı ve olağan dışı olmasa da, 2024 yılında yükselen maliyetler ve döviz kuru gibi fiyatları doğrudan etkileyen etmenler sebebiyle otomobil fiyatlarında yükselişler görebiliriz. Dolayısıyla otomobil almak isteyen vatandaşlarımız için oldukça avantajlı bir dönemin içerisindeyiz. Bu doğrultuda ikinci el veya sıfır araçları inceleyerek mevcut avantajlı fiyatlardan faydalanabilirler.”


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadrolar belli oldu: En düşük maaş 49 bin TL!Kadrolar belli oldu: En düşük maaş 49 bin TL!
Dev bankadan altın tahmini! 'Geri dönüyor...'Dev bankadan altın tahmini! 'Geri dönüyor...'
Hem gram hem ons altın... Rekor günü!Hem gram hem ons altın... Rekor günü!
Anahtar Kelimeler:
sıfır otomobil fiyatları
En Çok Okunan Haberler
Ahlak polisleri evini bastı... TikTok'ta para için göğüslerini açan 'Laz kızı' gözaltına alındı

Ahlak polisleri evini bastı... TikTok'ta para için göğüslerini açan 'Laz kızı' gözaltına alındı

Skandal görüntüler! Binlerce kişinin içinde seyircisine iç çamaşırından içecek içirdi...

Skandal görüntüler! Binlerce kişinin içinde seyircisine iç çamaşırından içecek içirdi...

Otomobil alacaklara ‘son bulacak’ çağrısı

Otomobil alacaklara ‘son bulacak’ çağrısı

Uzmanlar uyardı! 300 TL'den kaçarken 80 bin TL'den olmayın

Uzmanlar uyardı! 300 TL'den kaçarken 80 bin TL'den olmayın

MTV ödemelerinde dudak uçuklatan rakam

MTV ödemelerinde dudak uçuklatan rakam

Kadrolar belli oldu: En düşük maaş 49 bin TL!

Kadrolar belli oldu: En düşük maaş 49 bin TL!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Su geçirmiyor, her adımda konfor sunuyor, kullanıcılarının gözdesi!

Su geçirmiyor, her adımda konfor sunuyor, kullanıcılarının gözdesi!

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.