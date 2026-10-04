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Köklü otomobil markasının logosu değişti! O detay kaldırıldı

İngiliz otomotiv üreticisi Vauxhall, Griffin amblemini daha sade ve köşeli bir tasarımla yeniledi. Bayrak figürünün kaldırıldığı yeni logo, Paris Otomobil Fuarı’nda STX Concept ile tanıtılacak ve 2027'de yeni bir üretim modelinde kullanılacak.

Köklü otomobil markasının logosu değişti! O detay kaldırıldı
Aleyna Türkmen

İngiliz otomobil üreticisi Vauxhall, uzun süredir markayla özdeşleşen Griffin ambleminde yeni bir tasarıma geçti. Şirket, sembolün temel karakterini korurken daha sade ve çağdaş bir görünüm kazandırdı.

Yeni tasarımda dikkat çeken en önemli değişikliklerden biri, Griffin figüründeki bayrağın kaldırılması oldu. Daha köşeli çizgilere sahip olan amblem, Vauxhall'ın elektrikli araçlar ve yeni nesil modeller için oluşturduğu tasarım anlayışının bir parçası olarak konumlandırıldı.

Köklü otomobil markasının logosu değişti! O detay kaldırıldı 1

YENİ LOGO ELEKTRİKLİ MODELLERE UYARLANDI

Vauxhall Tasarım Başkan Yardımcısı Mark Adams, Griffin ambleminin 120 yılı aşkın süredir farklı biçimlerde araçlarda kullanıldığını belirterek, yeni nesil elektrikli otomobiller için sembolü daha sade hale getirdiklerini ifade etti. Yenilenen tasarımın, aracın ön bölümünde kullanılan aydınlatmalı yapı sayesinde daha kolay fark edilmesi amaçlanıyor.

Yeni Griffin, 2021'de kullanılmaya başlanan ve zaman içinde markanın model gamında yer alan Vauxhall Vizor ızgarasıyla birlikte kullanılacak. 2023 Vauxhall Deneysel Konseptinden esinlenen aydınlatmalı Vizor tasarımı ilk kez 2024'te Grandland'ın seri üretim versiyonunda görülürken, logonun aydınlatması 2026 yılında Yeni Astra'ya eklendi. Bu uygulamanın gelecek modellerde de sürdürülmesi planlanıyor.

Köklü otomobil markasının logosu değişti! O detay kaldırıldı 2

İLK KEZ STX KONSEPTİNDE GÖRÜLECEK

Yenilenen Griffin amblemi, Vauxhall STX Concept ile birlikte Paris Otomobil Fuarı'nda kamuoyuna sunulacak. Sports Tourer eXperimental ifadesinin kısaltması olan STX, aerodinamik station wagon gövde yapısıyla gelecekteki Vauxhall modellerinde kullanılacak tasarım unsurlarına ilişkin ipuçları taşıyacak.

Yeni logo yalnızca konsept modelle sınırlı kalmayacak. Amblemin, 2027 yılında tanıtılması planlanan tamamen yeni bir Vauxhall üretim modelinde de kullanılması bekleniyor.

Köklü otomobil markasının logosu değişti! O detay kaldırıldı 3

MARKANIN YENİ KİMLİĞİNİN MERKEZİNDE YER ALACAK

Vauxhall, Griffin amblemini yeni perakende kurumsal kimliğiyle birlikte müşteriyle buluştuğu farklı noktalarda kullanmaya başladı. İngiltere genelinde uygulamaya alınan yeni kurumsal yapı, dijital ortamdaki güncellemelerle de destekleniyor.

Logo değişikliği aynı zamanda Vauxhall'ın yeni marka kampanyası "Brit's What We Do" ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Uzun vadeli olarak planlanan kampanyada şirketin İngiliz toplumundaki rolüne odaklanılırken, 2028 Olimpiyatları öncesinde Büyük Britanya Takımı'nın Resmi Otomobil ve Ticari Araç Ortağı olmasına ilişkin çalışmaların da yer alacağı belirtildi.

Köklü otomobil markasının logosu değişti! O detay kaldırıldı 4

GRIFFIN'İN TARİHİ 700 YILDAN FAZLA

Vauxhall'ın kullandığı Griffin sembolünün geçmişi otomobil üretiminden çok daha eskiye dayanıyor. Griffin tasvirlerinin bilinen en eski örnekleri MÖ 3000 civarında antik Mısır ve erken Mezopotamya'ya kadar uzanırken, Vauxhall Griffin'inin geçmişi 13. yüzyılda Kral John'un teğmeni Sir Falkes de Bréauté'nin hanedan armasına kadar götürülüyor.

Falkes de Bréauté'nin Luton Malikanesi'ni alması ve Margaret de Redvers ile evlenmesinin ardından bölgede kullanılan Griffin sembolü zaman içinde Vauxhall adıyla ilişkilendirildi. Vauxhall Demir İşleri'nin kurucusu Alexander Wilson da 1857 yılında şirketine bu adı verdi.

Vauxhall'ın ilk otomobili 1903 yılında İngiltere'de üretildi. İlk araçlarda üretici adına yer verilmezken, dik radyatörlerin kullanılmasıyla birlikte 1913'e kadar radyatör kapağında önce Vauxhall ismi, ardından iç içe geçmiş VM logosu kullanıldı.

Yeni bir amblem için düzenlenen yarışmayı çırak Harry Varley kazandı ve tasarımında Falkes'in hanedan armasından ilham aldı. Böylece ilk dairesel Griffin amblemi ortaya çıktı.

1920'lerden bu yana Griffin sembolü 12 büyük tasarım değişikliğinden geçti. Yeni tasarım ise bu sürecin 13. versiyonu olarak Vauxhall'ın uzun geçmişine eklenmiş oldu.

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logo ingiliz otomotiv
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