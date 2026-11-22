Çinli otomobil üreticisi BYD'nin büyük SUV modeli Ti7, Avrupa pazarında hukuki engelle karşılaştı. Jaguar Land Rover'ın açtığı tasarım hakkı davasında karar BYD aleyhine çıktı. Hollanda'daki mahkeme, modelin Avrupa Birliği ülkelerinde ithalatından satışına, üretiminden ticari faaliyetlerine kadar yasaklanmasına hükmetti. Kararın, şirketin Macaristan'daki yeni fabrikasında gerçekleştirmeyi planladığı üretimi de etkilemesi bekleniyor.

BYD Tİ7'NİN AVRUPA'DAKİ FAALİYETLERİNE YASAK

Hollanda'da Lahey Bölge Mahkemesi'nde görülen davada, BYD'nin Ti7 isimli SUV modelinin Jaguar Land Rover'a (JLR) ait tescilli Land Rover Defender tasarım haklarını ihlal ettiği sonucuna varıldı.

Mahkemenin verdiği ihtiyati tedbir kararı kapsamında aracın Avrupa Birliği sınırları içerisinde ithal edilmesi, üretilmesi, satışa sunulması ve modelle ilgili diğer ticari faaliyetlerin yürütülmesi yasaklandı.

MACARİSTAN'DAKİ ÜRETİM PLANI DA ETKİLENDİ

Kararın BYD'nin Avrupa'daki üretim stratejisini de sekteye uğrattığı belirtiliyor. Çinli şirketin Macaristan'da kurduğu yeni fabrikada Ti7 modeli için montaj ve üretim faaliyetlerine başlamayı planladığı, ancak mahkeme kararının bu hazırlıkları doğrudan etkilediği bildirildi.

Nefes'in haberine göre, hukuki süreç Jaguar Land Rover'ın, BYD'nin Birleşik Krallık'taki resmi internet sitesi üzerinden yedi koltuklu Ti7 modeli için ön sipariş almaya başlamasının ardından yılın başında başlatıldı.

DEFENDER TASARIMI DAVANIN MERKEZİNDE YER ALDI

Hindistan merkezli Tata Motors bünyesinde faaliyet gösteren Jaguar Land Rover, küresel satışları 2025 yılında 100 bin adedi aşan Defender modeli üzerinden hak iddiasında bulundu. Defender, bu satış performansıyla JLR'nin en çok tercih edilen modeli konumuna yükseldi.

Dava kapsamında, güncel Defender neslinin tanıtılmasından bir yıl önce, 2018'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği tasarım tescili dayanak olarak gösterildi.

MAHKEME TESCİLLİ TASARIM HAKLARINI ESAS ALDI

Lahey Bölge Mahkemesi, Jaguar Land Rover'ın sunduğu tasarım tescilini değerlendirerek BYD'nin Ti7 modeliyle söz konusu hakları ihlal ettiği yönünde karar verdi.

Bu doğrultuda Çinli otomotiv üreticisinin araç üzerindeki ticari faaliyetlerinin durdurulmasına hükmedildi. Karar, BYD'nin Avrupa pazarındaki büyüme hedefleri ve Macaristan'daki üretim planları açısından önemli bir engel oluşturdu.