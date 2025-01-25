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Limiti 2 milyona çıktı 'Ortalama için uygun fiyat' Çok suistimal edilmişti ama... Alan 10 yılda satamayacak

25.01.2025 15:14
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ÖTV'siz araç alımında limitin yükselmesi ve alternatiflerin de çoğalması ile araç piyasasının da hareketlenmesi bekleniyor. Galerici Ahmet Yurtlu, “ÖTV'siz araçların satış süresinin uzaması suistimal ve rant olayını yok edecek” dedi.

Limiti 2 milyona çıktı 'Ortalama için uygun fiyat' Çok suistimal edilmişti ama... Alan 10 yılda satamayacak

ÖTV'siz araç alımında limit yükseltildi. Böyle olunca otomotiv sektöründe hareketlilik beklenmeye başladı. Vatandaşın 2025 yılındaki limit güncellemesini beklediğini söyleyen galerici Ahmet Yurtlu, vatandaşın bu konuda çok ciddi beklentisi olduğunu vurguladı.

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ÖTV'SİZ ARAÇTA LİMİT DÜZENLEMESİ

Yurtlu, 2024 yılında 1 milyon 604 bin lira olam limitin bu sene 2 milyon 290 bin liraya çıktığını söyledi ve, "Artık işi görür motor olarak da 1.6 motorun altında olacak çünkü alternatiflerde çoğaldı. 5 marka 10 model şeklinde alternatifleri de var. Tabi bunun piyasaya etkisi faydası oluyor" sözlerini kullandı.

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İKİNCİ EL ARABA PAZARI İÇİN DE UMUTLU

Yurtlu, ikinci el araba pazarında da hareketlilik beklediklerini vurgulayarak şunları aktardı:

"Vatandaş bu arabayı alacak olunca ikinci el aracını piyasaya sürüyor. Orada bir sirkülasyon oluyor. Aslında Normal şartlarda sıfır satışların ikinci eli ters orantılı dengesizleştirdiği gibi düşünür ama tam tersi. Çünkü sıfır alanların yüzde 90'ının mutlaka ikinci el aracı olduğu için oraya talep olduğu zaman ikinci elde de bir hareketlilik bekliyoruz. Oranlar da gerçekten makul alınabilecek seviyeye geldi. 2 milyon 290 bin TL de ideal bir araba almak için uygun bir fiyat oldu”

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OTOMOBİL PİYASASI HAREKETLENEBİLİR

Yurtlu, engelli araç indiriminin suistimal edilerek rant şekline dönüştüğünü ve satış süresinin uzatılmasının ardından da bu rant alanının yok olacağını söyleyerek, satışların hızlanmasını beklediklerini ifade etti ve şu cümleleri kurdu:
"10 yıla çıkarılması vatandaşlar için biraz dezavantaj oldu. Çünkü 5 yılda satabiliyorlardı şimdi 10 yıla çıktı. Aslında olması gereken de buydu. Çünkü bu çok suistimal edilmeye başlamıştı. Engelli araç indirimi ile çok suistimal eden vardı. Tabii bu 10 yıl süresi gerçek reel alıcıların alacağı sonuca ulaştırdı. Bu rant şekline dönüşüyordu. Yani yapılan ticaretin yüzde 40'ı böyle rant amaçlı oluyordu. Tabi bunun 10 yıla çıkarılmış olması bu rantı yok ettiği için gerçekten reel, buna ihtiyacı olan, engelli ve alıp kullanacak nihai tüketicilere hitap edecek oldu. Bu açıdan doğru bir karar oldu. Tabi bunlar biliyorsunuz bandrolden de muaf olduğu için o açıdan da faydaları olacak. Sonuçta da piyasayı da hareketlendireceğini düşünüyoruz bunun”
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
ÖTV Engelli araç
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