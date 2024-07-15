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Meclis'e sunuldu: Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geliyor! Yüzde 80'den 30'a düşecek ama...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
15.07.2024 09:09
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TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi ile şarj edilebilir hibrit (Plug-in Hybrid) otomobillere ÖTV indirimi geliyor. Yeni teklife göre şarj edilebilir hibrit otomobillere özel ÖTV oranları da belli oldu. Yüzde 80’den yüzde 30’a inecek! Ancak bu kapsama giren bir tek model var. İşte detaylar…

Meclis'e sunuldu: Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geliyor! Yüzde 80'den 30'a düşecek ama...

TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi ile şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi getiriliyor. Kanun teklifi kabul edilirse Plug-in Hybrid otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 30’a kadar düşecek.

Otomobil Gazetecisi emre Özpeynirci, konunun detaylarını anlattı. “Türkiye’de üretilen ilk şarj edilebilir hibrit model olan Toyota C-HR bu teşvikten yararlanamazken ve diğer yerli modeller için 2 yıldır matrah güncellemesi yapılmamışken, sadece ithal markaların teşvik edilmesi ilginç” diyerek ÖTV indiriminden yararlanacak modelleri listeledi…

OTOMOBİL TRAFİK (12)

ÖTV’Sİ YÜZDE 80’DEN 30’A DÜŞECEK TEK MODEL VAR

Bugünkü fiyat seviyeleri ve teknik özelliklerine bakıldığı zaman ÖTV'si yüzde 80’den yüzde 30’a düşecek tek modelin BYD Seal U DM-I olduğunu dile getirdi. ÖTV'si yüzde 80’den yüzde 60’a düşecek modeller ise BMW X1 xDrive30e, SKODA Kodiaq 1.5 TSI (204 PS) PHEV ve DSG DS-9 E-TENSE 250 oldu.

Bunların dışında henüz WLTP datası (menzil) kesinleşmemiş veya güncelleme ile bu teknik tanıma girebilecek ve ithali yapılabilecek araçlar ise AUDI A3 PHEV, MG E-HS PHEV, CHERY PHEV, DS4, DS7 PHEV, HYUNDAI Tucson PHEV, KIA Sportage PHEV, OPEL Astra PHEV, OPEL Grandland PHEV, CITROEN C5 PHEV, VOLKSWAGEN Golf PHEV olarak sıralandı.


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Hibrit araç
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