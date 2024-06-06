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Milyonlarca araç sahibi için TÜVTÜRK'ten açıklama: Kredi kartına komisyon iddiaları gündem olmuştu: Araç muayene ücretleri...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
06.06.2024 15:53
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Araç muayene ücretlerine ek kredi kartı ile ödemelerde komisyon bedeli tahsil edildiği iddialarına TÜVTÜRK'ten yanıt geldi. Yapılan açıklamada, "Ödemelerde, muayene ücreti haricinde bir ek ücret alınmıyor, hizmet sağlayıcı firma hizmet bedeli' tahsil ediyor" denildi.

Milyonlarca araç sahibi için TÜVTÜRK'ten açıklama: Kredi kartına komisyon iddiaları gündem olmuştu: Araç muayene ücretleri...

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, araç muayenelerinde kredi kartı ile yapılan ödemelerde "kredi kartı tahsilat farkı" adı altında 77 lira ek ücret alındığını dile getirmişti.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren iddiaların odağındaki TÜVTÜRK’ten konuya ilişkin açıklama geldi. Kurum, araç muayene ücret bedellerinin ödenmesinde alternatif ödeme aracı olarak sunulan banka kartı ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde, muayene ücreti haricinde herhangi bir ek ücret alınmadığını, hizmet sağlayıcı firmanın müşterilerden bir “hizmet bedeli” tahsil ettiğini bildirdi.

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“YENİDEN DEĞERLEME ORANI’NDA ARTIŞ YAPILIYOR”

Açıklamada şöyle denildi:

"Son dönemde basında yer alan “TÜVTÜRK’ün kredi kartı komisyonu aldığına” dair haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamayı dikkatinize sunarız;

Araç muayene ücretleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 35. Maddesine göre 2004 yılında belirlenmiş olup, o tarihten beri her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Yeniden Değerleme Oranı’nda artırılmak suretiyle düzenlenmektedir.

AA-121391250

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜVTÜRK arasında 2007 yılında imzalanan imtiyaz sözleşmesi uyarınca; TÜVTÜRK tarafından verilen araç muayene hizmetlerine ilişkin ücret, nakit olarak tahsil edilmekte ve elde edilen gelirlerin yüzde 50’si doğrudan hazineye, ödenen diğer vergi ve harçlarla birlikte toplam cironun yüzde 69’u ilgili kamu idarelerine aktarılmış olmaktadır.
Bununla birlikte vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda, araç muayene istasyonlarımızda nakit ödemeye alternatif olarak kredi kartıyla ödeme imkanı 2021 yılı itibarıyla hizmete sunulmuştur.

“MUAYENE ÜCRETİ HARİÇ ÖDEME ALINMAMAKTADIR”

Kredi kartı veya banka kartı ile yapılan ödemeler, 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, müşterilerimize tek seferlik ödeme hizmeti sunan bir hizmet sağlayıcı firma üzerinden gerçekleştirilmekte ve sunulan tek seferlik ödeme hizmeti karşılığında, hizmet sağlayıcı firma tarafından müşterilerimizden bir “hizmet bedeli” tahsil edilmektedir.

TÜVTÜRK olarak tarafımızca araç muayene ücret bedellerinin ödenmesinde alternatif ödeme aracı olarak sunulan banka kartı ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde, muayene ücreti haricinde herhangi bir ek ücret alınmamaktadır.

Basında yer alan “TÜVTÜRK’ün kredi kartı ile yapılan ödemelerde komisyon aldığına” dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır, kamuoyunun bilgilerine sunulur."

Canlı Borsa


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Anahtar Kelimeler:
Tüvtürk araç muayene istasyonu
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