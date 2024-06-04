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Nisan'dan sonra Mayıs'ta da! Sıfır otomobilde kan kaybı: Yüzde 10'luk düşüş

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
04.06.2024 09:55
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Otomotiv Distrübütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Nisan ayının ardından Mayıs ayında da otomotiv satışlarında düşüş yaşandı. Verilere göre Mayıs ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 10,1 düştü.

Nisan'dan sonra Mayıs'ta da! Sıfır otomobilde kan kaybı: Yüzde 10'luk düşüş

Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,19 azalarak 80.260 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 17,0 azalarak 20.045 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarağından açıklanan verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,0 oranında artarak 471.743 adet olarak gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 10,25 oranında artarak 375.097 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,9 azalarak 96.646 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 Mayıs ayında yüzde 10,1 ,otomobil pazarı yüzde 8,19, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 17,0 oranında azaldı.
2024 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Mayıs ayına göre yüzde 10,1 azalarak 100.305 adet oldu. 2024 Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,19 azalarak 80.260 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 17,0 azalarak 20.045 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 45,7 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 48,5 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 35,6 arttı."

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sıfır otomobil
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