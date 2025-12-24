Opel'in yeni modelleri orada sergilenecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alman üretici, 2026 yılına Brüksel'de 9-18 Ocak tarihlerinde düzenlenecek fuarla başlayacak. Fuarda markanın odak noktası, dünya prömiyerleri yapılacak yeni Astra ve Astra Sports Tourer modelleri olacak.

Rüsselsheim'da tasarlanıp geliştirilen yeni Astra ailesi, daha keskin ve teknik bir dış tasarımla sahneye çıkacak. Modernize edilen "Opel Vizor"un merkezine yerleştirilen ve sürekli aydınlatılan şimşek logosu ile "Opel Compass" ışık imzası, araçlarda öne çıkan tasarım detayları arasında yer alıyor.

"Intelli-Lux HD" akıllı far sistemi de Astra ve Astra Sports Tourer modellerinde kullanıcılara sunuluyor. Astra'nın yeni tasarım yaklaşımı, markanın yüksek performanslı konsept aracı Corsa GSE Vision Gran Turismo'nun çizgilerinden izler taşıyor.

Yeni Astra'nın iç mekanında tamamen geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılırken, "Intelli-Seat" koltuklar giriş seviyesinden itibaren standart olarak sunuluyor. 58 kWh batarya ile 454 kilometreye kadar menzil sağlayan yeni Astra Elektrik, "V2L" (Vehicle to Load) işlevi sayesinde e-bisiklet gibi cihazların harici güç kaynağı olmadan şarj edilmesine imkan tanıyor.

Opel standında Astra dışında farklı modeller de yer alacak. Mokka GSE, 207 kW (281 HP) gücüyle markanın performans odaklı elektrikli modeli olarak sergilenecek.

Marka, ilk dört çeker elektrikli modeli Grandland Elektrik AWD'yi de tanıtacak. Bu model, 239 kW (325 HP) güç, 509 Nm tork ve yol koşullarına göre ayarlanabilen süspansiyon teknolojisiyle öne çıkıyor.

Fuarda yer alacak diğer Opel modelleri arasında 54 kWh bataryasıyla 408 kilometreye kadar menzil sağlayan Frontera Elektrik Uzun Menzil, Corsa Elektrik ve hafif ticari araç sınıfındaki Vivaro Sportive bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, "Yeni Astra ve Astra Sports Tourer, yenilikçi teknolojileri ve keskinleşen tasarımıyla markanın geleceğe yönelik vizyonunu güçlü şekilde temsil ediyor." ifadesini kullandı.Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır