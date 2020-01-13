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Otomobil alacaklar dikkat! 2020 model otomobillerin fiyatı uçtu, vatandaşlar 2. el oto pazarına akın etti

OTOMOTİV HABERLERİ  | 13.01.2020 09:51 | Son Güncelleme

Bursa'da pazar günü vatandaşlar sabah erken saatlerde istedikleri aracı alabilmek için oto pazarına akın etti. Sıfır otomobiller gibi 2.el araçlara yapılan zamlar alıcıları hayal kırıklığına uğrattı.

2019 yılında cazip teklifler ve düşük faiz sıfır araç alımını yoğunlaştırınca otomotiv piyasası hareketli günler yaşadı. Bankalar taksitlerini arttırıp, firmalar da özel kampanyalar yapınca otomobil piyasasında 2019 yılının son ayında satışlar patladı.

Piyasada cazip fiyatlı sıfır araçların tükenmesi, 2020 yılına zamlı başlanmasıyla 2.el otomobil satışları hız kazandı.
Sıfır otomobil almak isteyenlerin beğendikleri araç için 2 ay sıra beklemesi 2.ele olan ilgiyi arttırdı. Ancak bir önceki aya göre yeni yılda ikinci el otomobiller de en az 5 bin lira zamlandı.
Bursa Oto Pazarı'nda ise hareketlilik sabah erken saatlerde başladı. Sıfır araçların pahalı ve tükenmesiyle birlikte vatandaşlar soluğu ikinci el araçlarda aldı.
Sabah saatlerinden itibaren en iyi aracı alabilmek için oto pazarına akın eden vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Sayısız aracın olduğu pazarda vatandaşlar, hangi aracı alma konusunda ise kararsız kalıyor.
Alıcılar, son zamanlarda ikinci el piyasasında çok yüksek artış olduğunu söyledi. Oto pazarında müşteri bekleyen Cemil Çelikyürekli, "Sıfır otomobillerde fiyatlar yükselince bu durum ikinci ele de yansıyor.
Bir, bir buçuk ay önce 42 lira dediğimiz araçlara şu anda 48 lira diyoruz. Araçlarda kilometrelerin oynanmamasına, önden hasarlı olmamasına çok dikkat ediliyor. Çok fazla hasar kaydı çıktığı zaman vatandaşlar aracı almaktan vazgeçebiliyor.
Müşterimiz, ikinci el araç alıyor. Bunların başına bir şeyler gelmiş olabiliyor. Biz de onlara en iyi şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Devletin yapmış olduğu KDV, ÖTV indirimleri vardı. Bunlarla beraber kıpırtı gelmişti. Kampanyanın bitmesiyle sıfır araçlara çok zam geldi.
Sıfırlar yükselince ikinci elde de çok artış oldu. 2010 model bir araç, 65 bin lira civarında. Yaş sınırlaması olduğu için de kredi çekilemiyor. İnsanlar kredi çekip, araç alması için sınırın kalkması gerekiyor. 5 yaşında bir araba ise 100 bin lirayı geçiyor. İnsanlar sonra araç alamıyor" dedi.
Aracı inceleyen İsmail Türker ise, "Bu baktığım araçta 2 parça boya var. Önemli olan aracın güzel olması. İkinci elde fiyat artışı var.
Fiyatlar şu anda değerinin üzerinde. İhtiyacı olan satmaya geldiğinde daha ucuz oluyor. Piyasada çok satıcı var, ancak alıcıların mali durumları sebebiyle alışveriş istenen düzeyde değil" şeklinde konuştu. KAYNAK:İHA
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Anahtar Kelimeler:
bursa, ikini el otomobil, zam,

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
ÇOK DEĞİL 1 AY İKİNCİ EL ARAÇ ALMAYIN BIRAKIN FİYATLAR DÜŞSÜN. 5 YIL ÖNCE 40 BİN LİRA OLAN ARAÇ ŞİMDİ 50 BİN YAZIK. DÜNYADA BİZİM GİBİ YIPRANMIŞ MALIN DEĞERİNİ ARTTIRAN YOKTUR. 1 AY ARAÇ ALMAYIN ÖLMEZSİNİZ
5 yıl önce 40 bin iken şimdi 50 bin olan araç hangisiymiş aga..5 yıl önce 40 olan araç şuan en az 80 bin tl dir.
malın degeri artmıyor paranın degeri düşüyor desek
@ridvan_karakaya_1988 5 yıl önce 40bin olan araç şimdi 100bin tl
@ridvan_karakaya_1988 ŞUAN HİÇBİR BAYİDE ARABA YOK,AYIN 25 DEN SONRA GEMİLER 2020 MODELLERİ GETİRİYOR.DOLAYISIYLA FİYATLAR BU AYDAN SONRA DÜŞECEK ACELE ETMEYİN.BAYİLERDE ARABALAR ZATEN ŞİŞECEK
Beş yılda 40 bin olan araç hala aynı fiyatta mi kalması lazım. 5 yıl önceyle nasıl kiyaslanirki.. İkinci elde artış var doğru ama, oda sıfır araçların yükselişlerinden dolayı.
@ridvan_karakaya_1988 ne 50si ya 5 yıl önce 2015 yılında 2013 model bir polo almaya kalksan 40 45 bine bulurdun şuan 2013 polo 80 90 bin
@whitedolphin86 $ sabitt
fiyatlar uçtu deniyor ama bayilerde 0 araç yok stoklar bitmiş. Bizim insanımız borç eder harç eder o arabanın yeni kasasını mutlaka alır,fiyatlar da düşmez niye düşşünki cayır cayır satış var. aferin bravo
spooke bayiler elinde araba tutmuyorr spariş üzerine getiriliyor artık araçlar kimsenin sıfır araç aldığı yok
fiyatlar inanılmaz pahalı!!!
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