FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Sıfır otomobil alacaklar dikkat! Çarpıcı açıklama: Galericiler ve bayiler arasında anlaşma yapılıyor

Sıfır otomobil alacaklar dikkat! Çarpıcı açıklama: Galericiler ve bayiler arasında anlaşma yapılıyor

29.09.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı araçlara ÖTV indiriminin gelmesinin ardından sıfır otomobil piyasasında satışlar durgun. Oto galerilerde satılan araçların fiyatı bayileri geride bıraktı. Galericiler bayilerde sıfır araç bulunamadığı için fiyatların kendilerinde daha yüksek olduğunu, bayiler ise galericilere araç satmamak için çaba sarf ettiklerini kaydetti.Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise galerici ve bayiler arasında anlaşma yapılarak otomobillerin daha yüksek fiyata piyasaya sürüldüğünü söyledi.

Sıfır otomobil alacaklar dikkat! Çarpıcı açıklama: Galericiler ve bayiler arasında anlaşma yapılıyor

Pandemi döneminde üretim durması nedeniyle başlayan araç sıkıntılı çip kriziyle sürüyor. ÖTV indirimine rağmen birçok kişi araç bulmakta zorlanıyor. Galeriler bu durumu fırsata çevirmiş durumda. Öyle ki galeride otomobil bayideki aynı otomobilden daha yüksek fiyata satılıyor.

"BAYİLERDEN DAHA YÜKSEK FİYATA ARAÇ SATIYORUZ"

Galeri Müdürü Ahmet Elüstün, bayilerden daha yüksek fiyata otomobil sattıklarını kabul ederek, "Şu an bayilerden daha yüksek fiyata satıyoruz. Bayilerde sıfır araç bulunamadığı için esnafta daha yüksek oluyor. Çünkü biz sattığımızı yerine koyamıyoruz. Biz yerine koyamadığımız için o yüzden esnafta yüksek oluyor. Bayiler araç temin etmiyor. Araç gelmediği için onlar arz ve talebi karşılayamıyorlar. Bayilere araç geç geliyor" dedi.

oto-galerideki-fiyatlar-bayileri-geride-birakti_3455_dhaphoto2

Elüstün, "Araç gelmediği için 3-4 ay sonrasına sıra veriyorlar ve yatırdığı paranın üstünü istiyorlar. Fiyat garantisi vermiyorlar. Bu yüzden insanlar dışarılara bakıyor. Bayide şöyle bir politika var. Esnaf yükselttiği için fiyatları bayi de fiyat garantisi vermiyor. İnsanlar kapora veriyorlar ama 200 bin liralık araç 240 bin lira olunca insanlar almak zorunda kalıyor. Bayide 250 olunca esnafta da 260 bin liraya çıkıyor ara. Galeride daha ucuz olması gerekmiyor çünkü biz de yüksek fiyattan almış oluyoruz. İnternette fiyatları baz alarak ona göre fiyat yazıyoruz. Bayilerde ilan koyduğu için biz onları baz alarak fiyat koyuyoruz. Aslında vatandaş fiyatı yükseltiyor. Bu şekilde fiyatlar yükseliyor. Bayiler zaten esnafa araba vermiyorlar bayi bizim koyduğumuz fiyatlara göre fiyat yükseltiyor. Doğal olarak bu da esnaf daha pahalı satıyora geliyor" diye konuştu.

oto-galerideki-fiyatlar-bayileri-geride-birakti_3455_dhaphoto3

"OTOMOBİL ALMAYA GELEN BİNİCİLERİ SÜZÜYORUZ"

Otomobil bayisinde satış Müdürü olarak çalışan Pınar Bingöl ise galericilere otomobil satmamaya dikkat ettiklerini belirtti.

Bingöl, "Daha yüksek fiyattan satıldığını duyuyoruz. Olmaması gerekir ama araç bulunurluğu az olduğu için insanlar galerilerden tercih ediyorlar. Fiyatlar yüksek olmasına rağmen alışlarını oralardan gerçekleştiriyorlar. Biz mümkün mertebe binicileri süzmeye çalışıyoruz. Gelen müşterilerimiz arasından araçları kullanacak kişileri satmayacak kişileri seçiyoruz. Nasıl yapıyoruz? Sohbet ederek onları tanıyarak mümkün mertebe onları anlamaya çalışıyoruz. Bunu yapmayan bayiler var onlardan tedarikini sağlıyorlar. Oralardan kendi alımlarını yapıp kendi pazarlarına daha yüksek fiyatlarla sunuyorlar. Talep çok fazla ama arz düştü. Dolayısıyla belli oranda sıkıntı oluşuyor. Fiyat dengelerinde ve araç bulunurluğunda sıkıntılar oluyor. Galerici istediği fiyattan satma yetkisine sahip bir kurumdur. Aracın olmadığı zamanda elinde varsa ürün istediği fiyattan satma yetkisine sahip. Benim 234 bin liraya sattığım ürünü dışarıda 245 bin liraya bir galerici satabiliyor" dedi.

oto-galerideki-fiyatlar-bayileri-geride-birakti_3455_dhaphoto1

"BAYİLER GALERİ ARACILIĞI İLE KÂRI BÖLÜŞÜYOR"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, galericiler ve bayiler arasında anlaşmalar yapıldığını söyledi.

Ağaoğlu, "Bir ÖTV fırsatçılığı var. Nedir bu ÖTV fırsatçılığı? Biliyorsunuz piyasa canlansın pandemiden sonra ekonomik durumu zayıflayan insanlar da araç sahibi olabilsinler diye kamu otoritesi bir karar aldı.

oto-galerideki-fiyatlar-bayileri-geride-birakti_3455_dhaphoto4

Araçlardaki ÖTV oranlarını indirdi yani devlet vergisinden vazgeçti. Bazı araçlarda bu 45 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bunu fırsata çevirmek isteyen kötü niyetli bir kısım bayi ellerindeki araçları anlaşmalı galerilere veriyorlar o aracın ederi 330 bin lira ise ÖTV indiriminden önceki fiyata galeri aracılığı ile satıyor aradaki kârı da bölüşüyorlar. Ayrıca bazı bayilerde araç yok. Araç olmayınca arz talep gereği fiyat yükseliyor. Galeride sıfır araç ne arıyor? Bayiden alıyor. Neden aldığı belli. Karaborsada satmak için. Yani aslında bayinin satması gereken araç galeriye geçiyor. Galeri o aracın fiyatını yüzde 10 arttırarak tekrar piyasaya sürüyor. Burada bazı kötü niyetli galericiler ile yetkili bayi aralarında anlaşarak haksız kazanç elde ediyorlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İkinci el otomobil piyasası durgun! Galericiler: İlkbaharda talep artabilirİkinci el otomobil piyasası durgun! Galericiler: İlkbaharda talep artabilir


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
60 Galata Kulesi büyüklüğünde ve bir Eyfel Kulesi yüksekliğinde!60 Galata Kulesi büyüklüğünde ve bir Eyfel Kulesi yüksekliğinde!
Esra Erol'da ikinci 'yufkacı' vakası! Canlı yayında karşı karşıya geldilerEsra Erol'da ikinci 'yufkacı' vakası! Canlı yayında karşı karşıya geldiler
Galericiler: İlkbaharda talep artabilir Galericiler: İlkbaharda talep artabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

29 Ekim sonrası tam kapanma mı olacak?

29 Ekim sonrası tam kapanma mı olacak?

Tüm birikimini kripto paraya yatırdı! Kahreden son

Tüm birikimini kripto paraya yatırdı! Kahreden son

Bugünden itibaren tedavülde!

Bugünden itibaren tedavülde!

Yapılandırmada yarın son gün

Yapılandırmada yarın son gün

40 saatlik ofis hayatı artık geçmişte kaldı

40 saatlik ofis hayatı artık geçmişte kaldı

Çin'den kripto paraya bir darbe daha!

Çin'den kripto paraya bir darbe daha!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Murat Ülker'in 'fahiş fiyat' çıkışı gündem oldu

Murat Ülker'in 'fahiş fiyat' çıkışı gündem oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili çarpıcı açıklama

Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili çarpıcı açıklama

Gram altının fiyatı 500 lirayı geçti!

Gram altının fiyatı 500 lirayı geçti!

Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.