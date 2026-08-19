Otomobilde dönüşüm artıyor: Temmuz karnesinde ortaya çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu otomobil piyasasının Temmuz karnesini yayınladı. Yılın ilk 7 ayında trafiğe kaydedilen araçların sadece yüzde 8'inin dizel olduğu ortaya çıktı. Bu düşüş son 4 yıldır kesintisiz devam ediyor. Yani dizelden benzinliye dönüş artıyor. İşte detaylar...

"5 YILIN EN DURAĞAN ZAMANINI YAŞAMAKTA"

TÜİK Temmuz ayına ilişkin istatistikleri açıklarken Temmuz ayında trafiğe kayıt yapılan taşıt sayısı 207.508 oldu. Bu araçların yüzde 38'ini otomobiller oluşturdu. Kanal D Haber'de yer alan haberde konuşan Oto Galeri İşletmecisi Ömer Göktaş "Otomobil şu anda 5 yılın en durağan zamanını yaşamakta" dedi.

"DİZEL ARABALARIN ÜRETİMİNDE ÇOK CİDDİ AZALMA VAR"

Rakamlar sadece araç sayısındaki değişimi değil yakıt tercihlerindeki dönüşümü de ortaya koydu ve dizel yakıtlı araçlara ilgi daha da azaldı. Dizel araçlara olan ilgideki gerileme 2023'ten bu yana kesintisiz sürüyor. Göktaş "Şu anda dizel arabaların üretiminde çok ciddi azalma var. 10 tane araç üretiliyorsa 3 tane dizel araba, 7 tane de benzinli ve hibrit işte elektrikli arabalar üretiliyor" şeklinde konuştu.

2023 yılında dizel araç tercih edenlerin oranı yüzde 19,1'di. Oran 2024'te 12,4'e, 2025'te 9,2'ye ve bu yıl da 8,1'e geriledi. Sebepler arasında dizel araçların bakımları, enjektör bakımı, motor masrafı gibi faktörler işaret edilirken bu nedenle dizel araçlara olan ilginin gitgide azaldığı, benzinli ve elektrikli otomobillerin öne çıktığı kaydedildi.