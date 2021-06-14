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Otomotiv ana sanayi üretimi Mayıs'ta %31.2 arttı! İşte OSD verileri

14.06.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomotiv ana sanayi üretimi Mayıs ayında, geçen yılki düşük baz etkisinin de etkisiyle %31.2 artışla 82,860 adete çıktı.

Otomotiv ana sanayi üretimi Mayıs'ta %31.2 arttı! İşte OSD verileri

Otomotiv ana sanayi üretimi Mayıs ayına ait rakamlar açıklandı.

OSD VERİLERİ PAYLAŞTI

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) yayımladığı verilere göre üretim Ocak-Mayıs'ta %28.2 artışla 532,441 adet oldu.

Otomotiv sanayinin üretimi geçen yıl başlayan koronavirüs salgını nedeniyle Nisan ayında fabrikalarda üretim askıya alınmış ve üretim ancak Haziran-Temmuz gibi eski temposuna kavuşmuştu.

OSD verilerine göre ağır ticari araçları da içeren toplam otomotiv pazarı Mayıs'ta %72.5 artışla 57,449 adet oldu.

Kaynak: Reuters

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