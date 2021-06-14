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Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasında tazminatlar artık daha adil ve hızlı ödenecek

14.06.2021 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SEDDK Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliği içeren kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte yeni dönemde trafik kazaları sonucu zarar gören hak sahiplerine tazminatların daha adil ve hızlı bir şekilde ödeneceğini duyurdu.

Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasında tazminatlar artık daha adil ve hızlı ödenecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (SEDDK) yapılan açıklamada, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliği içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasıyla birlikte zorunlu trafik sigortasında tazminatların daha öngörülebilir hale kavuştuğu belirtildi.

TBMM Adalet Komisyonu'na sevk edilen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 90 ve 92'nci maddelerinde değişiklik öngören düzenlemenin 9 Haziran 2021'de TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildiği hatırlatılan açıklamada, "Söz konusu değişiklik ile zorunlu trafik sigortası kapsamında değer kaybı, sürekli sakatlık ve destekten yoksun kalma tazminatlarına ve bu sigortanın teminat kapsamı dışında kalan hallere ilişkin kanuni çerçeve çizilerek trafik kazaları sonucunda zarar gören hak sahiplerine tazminatlar daha adil ve hızlı bir şekilde ödenebilecek." denildi.

"TRAFİK SİGORTASI FİYATLARINDA İSTİKRAR SAĞLANACAK"

Açıklamada, düzenlemenin esas amacının herhangi bir hak kaybına meydan verilmeksizin tazminatların bilimsel yöntemlere göre hesaplanarak hak sahiplerinin gerçek zararının en kısa sürede karşılanması olduğu, böylece gerek sigortalılar ve hak sahipleri gerekse sigorta şirketleri bakımından trafik sigortalarında tazminatların öngörülebilirliğe kavuştuğu bildirildi.

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Düzenlemeyle yeni dönemde tazminatların ödenmesinde uygulama birliği sağlanarak bu sigorta ürünü üzerinden mahkemelerde oluşan dava yükünün de önüne geçilmiş olacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydetti;

"Böylece vatandaşlarımızın hak ettikleri tazminatların en adil ve hızlı şekilde ödenmesi sağlanmış olacaktır. Hak sahipleri, uzun hukuki süreçlere başvurmak zorunda kalmadan ne kadar sigorta tazminatı alacaklarını bilirken, sigorta şirketleri de taşıdıkları riski daha net öngörebilecek ve daha etkin yönetebilecek, bu sayede sundukları hizmetin kalitesine daha fazla odaklanabilecekler. Ayrıca, trafik sigortası fiyatlarında istikrar sağlanacak ve bu tür belirsizliklerin sebep olduğu ani ve yüksek dalgalanmalar önlenmiş olacaktır."

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"DÜZENLEME İLE VATANDAŞLAR, MAKUL PRİMLERLE ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINI TEMİN ETMEYE DEVAM EDECEK"

Açıklamada, SEDDK'nin, kanunun kendisine verdiği yetki ile en kısa süre içinde değer kaybı tazminatı, destekten yoksun kalma tazminatı (vefat tazminatı) ve sakatlık tazminatı hesaplamaları için esas alınacak aktüeryal ve teknik yöntemler ile bunlara ilişkin esasları düzenleyeceği, bu şekilde, sigorta hukukuna ve sigortacılık tekniğine en uygun yöntemlerin belirlendiği bir tazminat ödeme mekanizmasının sağlanacağı aktarıldı.

Tazminat hesaplamalarına dair usul ve esasların temel çerçevesinin kanunda çizilmesinin sigorta şirketlerinin sorumluluğu ve dolayısıyla finansal durumlarının öngörülebilir olmasını da sağlayacağından düzenleme ile vatandaşların makul primlerle zorunlu trafik sigortasını temin etmeye devam edeceği belirtilen açıklamada, bu sayede hem kanunen yapılması zorunlu olunan trafik sigortalarında primlerin vatandaşlar tarafından ödenebilir seviyede olması hem de sigorta şirketleri bakımından tazminatların öngörülebilir seviyede olmasının sağlandığına işaret edildi.

Kaynak: AA

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