Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasında tazminatlar artık daha adil ve hızlı ödenecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (SEDDK) yapılan açıklamada, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliği içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasıyla birlikte zorunlu trafik sigortasında tazminatların daha öngörülebilir hale kavuştuğu belirtildi.

TBMM Adalet Komisyonu'na sevk edilen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 90 ve 92'nci maddelerinde değişiklik öngören düzenlemenin 9 Haziran 2021'de TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildiği hatırlatılan açıklamada, "Söz konusu değişiklik ile zorunlu trafik sigortası kapsamında değer kaybı, sürekli sakatlık ve destekten yoksun kalma tazminatlarına ve bu sigortanın teminat kapsamı dışında kalan hallere ilişkin kanuni çerçeve çizilerek trafik kazaları sonucunda zarar gören hak sahiplerine tazminatlar daha adil ve hızlı bir şekilde ödenebilecek." denildi.

"TRAFİK SİGORTASI FİYATLARINDA İSTİKRAR SAĞLANACAK"

Açıklamada, düzenlemenin esas amacının herhangi bir hak kaybına meydan verilmeksizin tazminatların bilimsel yöntemlere göre hesaplanarak hak sahiplerinin gerçek zararının en kısa sürede karşılanması olduğu, böylece gerek sigortalılar ve hak sahipleri gerekse sigorta şirketleri bakımından trafik sigortalarında tazminatların öngörülebilirliğe kavuştuğu bildirildi.