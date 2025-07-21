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Otomotiv devi yüz binlerce aracını geri çağıracak! İşte nedeni

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz’in, hava yastıklarındaki sorun nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 223 bin ticari aracını geri çağıracağı bildirildi.

Otomotiv devi yüz binlerce aracını geri çağıracak! İşte nedeni

Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesinin (KBA) internet sitesinde yer alan listeye göre Mercedes-Benz, 60 bin 246'sı Almanya'da olmak üzere dünya çapında 223 bin aracını geri çağıracak.

Otomotiv devi yüz binlerce aracını geri çağıracak! İşte nedeni 1

İŞTE O ARAÇLAR VE NEDENİ

Listede yer verilen açıklamada, Aralık 2002-Şubat 2006 yıllarında üretilen Viano ve Vito van modellerinde “hava yastığının açıldığı bir kazada” yolcuların etkilenebileceği belirtildi.

Otomotiv devi yüz binlerce aracını geri çağıracak! İşte nedeni 2

Alman basınındaki haberlerde de bu araçlarda “hava yastığının açıldığı bir kazada gaz jeneratörünün patlayabileceği” ve bu durumda hava yastığının artık emniyet sağlayamayacağı ve gaz jeneratörü parçalarının kopması nedeniyle yolcuların yaralanma riskinin bulunduğu bildirildi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mercedes-Benz Almanya ticari araç
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