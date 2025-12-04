FİNANS

Otomotiv kasımda en fazla ihracat yapan sektör oldu

Türkiye'de otomotiv sektörü kasım ayında 3 milyar 751 milyon 656 bin dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kasımda toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artarak 22 milyar 718,2 milyon dolar olarak tespit edildi.

Söz konusu ayda sanayi grubu sektörlerinden otomotiv 3 milyar 751 milyon 656 bin dolarlık ihracata imza attı. Sektörü 2 milyar 367 milyon 197 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 479 milyon 757 bin dolarla elektrik ve elektronik sektörü takip etti.

Kasım ayında ihracatını en yüksek oranlı artıran sektör yüzde 44,2 ile yaş meyve ve sebze oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 69,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 1,5 artışla 15 milyar 821 milyon 420 bin dolar olarak hesaplandı.

Kasımda ihracatın yüzde 14,5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 1'lik düşüşle 3 milyar 290 milyon 836 bin dolarlık, ihracatın yüzde 2,3'ünü oluşturan madencilik grubunda yüzde 9,8'lik yükselişle 533 milyon 47 bin dolarlık dış satım yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1 milyar 658 milyon 520 bin dolarla Almanya, 1 milyar 215 milyon 753 bin dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 87 milyon 449 bin dolarla İtalya oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7 milyar 336 milyon 497 bin dolarla İstanbul, 1 milyar 882 milyon 165 bin dolarla Kocaeli, 1 milyar 610 milyon 75 bin dolarla Bursa olarak sıralandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

