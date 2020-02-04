Otomotiv pazarı ocakta yüzde 90 büyüdü

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 27 bin 273 adet seviyesinde gerçekleşti. 14 bin 373 adet olan 2019 yılı ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 89,75 arttı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 13,37 daralma gösterdi.

Ocak ayında hafif ticari hariç, yalnızca otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 100,53 artarak 22 bin 16 adet oldu. Geçen sene 10 bin 979 adet satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı,10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 2,10 küçüldü.

Hafif ticari araç pazarına bakıldığında 2019 yılı ocak ayına göre satışlar yüzde 54,89 arttı ve 5 bin 257 adet düzeyinde kayıtlara geçti. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 41,56 küçülürken geçen yılın ocak satışları 3 bin 394 seviyesinde kayıtlara geçti.

Ocak ayında 14 adet elektrikli ve 797 adet hibrit otomobil satıldı

2020 ocak ayında 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 100,3 artış, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 30,3 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 60 azalış izlendi. Ocak ayında 14 adet elektrikli ve 797 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.