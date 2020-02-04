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Otomotiv pazarı ocakta yüzde 90 büyüdü

OTOMOTİV HABERLERİ  | 04.02.2020 13:43 | Son Güncelleme

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89,75 artışla 27 bin 273 oldu.

Otomotiv pazarı ocakta yüzde 90 büyüdü

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 27 bin 273 adet seviyesinde gerçekleşti. 14 bin 373 adet olan 2019 yılı ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 89,75 arttı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 13,37 daralma gösterdi.

Ocak ayında hafif ticari hariç, yalnızca otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 100,53 artarak 22 bin 16 adet oldu. Geçen sene 10 bin 979 adet satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı,10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 2,10 küçüldü.

Hafif ticari araç pazarına bakıldığında 2019 yılı ocak ayına göre satışlar yüzde 54,89 arttı ve 5 bin 257 adet düzeyinde kayıtlara geçti. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 41,56 küçülürken geçen yılın ocak satışları 3 bin 394 seviyesinde kayıtlara geçti.

Ocak ayında 14 adet elektrikli ve 797 adet hibrit otomobil satıldı

2020 ocak ayında 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 100,3 artış, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 30,3 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 60 azalış izlendi. Ocak ayında 14 adet elektrikli ve 797 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Ocakta otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 42,81'le 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 9 bin 426 adet ile sahip oldu. Dizel otomobil satışlarının payı yüzde 41,77’ye gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 69,07’ye yükseldi.

En yüksek satış C segmentinde

Bu yılın ocak ayında otomobil pazarı segmentinin yüzde 84,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adedine 14 bin 547 adetle yüzde 66,1 pay alan C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi 10 bin 612 adet ve yüzde 48,2 pay ile yine Sedan otomobiller oldu.

Hafif ticari araç pazarında ise gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine 3 bin 786 adet ve yüzde 72,02 pay ile van ulaştı. Ardından 705 adet ve yüzde 13,41 pay ile kamyonet, 422 adet ve yüzde 8,03 pay ile minibüs ve 344 adet yüzde 6,54 pay ile de pick-up sıralandı.

2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının ise 575-625 bin adet aralığında olacağı tahmin ediliyor.

KAYNAK:AA

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otomotiv, Otomotiv Distribütörleri Derneği,

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