Otomotiv sektörünün Almanca bilen çalışana ihtiyacı var!

Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojileri Bölümü Başkanı Öğr. Gör. Talip Yılmaz, Türkiye’deki otomotiv sektörünün büyüklüğüne ve bu sektördeki eğitimli çalışan ihtiyacına dikkat çekerek Almanca eğitim sunan Otomotiv Teknolojileri Bölümü’ne ilişkin bilgi verdi.

Çin’in son yıllarda tüm dünyada ürettiği otomotivin, birçok ülkenin toplam üretiminden fazla olduğunu belirten Talip Yılmaz, Türkiye’nin ise dünya sıralamasında 15’inci olduğunu anımsattı. Türkiye’nin gelecekte ilk 10 içine gireceğini ifade eden Yılmaz, “Türkiye’deki otomotiv sektörü, 15 yıldır ihracat şampiyonu. Yılda 1,5 milyon adet üretim yapılıyor. Bunun 1 milyon adedi ihraç ediliyor ve otomotiv sektörünün toplam ihracatı 30 milyar doların üzerinde. Bu sektör 500 bin kişiye istihdam sağlıyor. Böyle büyük bir sanayi kolunun, muhakkak eğitimli çalışanlara ihtiyacı var” diye konuştu.

“ALMAN OTOMOTİV DEVLERİ TÜRKİYE’DE ÜRETİM YAPIYOR”

Türkiye’de 13 büyük otomotiv firmasının bulunduğunu anımsatan Talip Yılmaz, Alman otomotiv devlerinin de içinde bulunduğu otomotiv şirketlerinin Türkiye’de üretim yaptığını, irili ufaklı tamamı Alman ya da Türk-Alman ortaklı 8 bine yakın şirketin bulunduğunu kaydetti. Yılmaz, Türkiye’deki Alman ağırlıklı otomotiv sektörünün yanı sıra Almanya’nın da Türkiye’nin yetiştirdiği elemanlara ihtiyaç duyması nedeniyle Almanca eğitim veren Meslek Yüksekokulu’nun ilk kez Yeditepe Üniversitesi bünyesinde açıldığını vurguladı.