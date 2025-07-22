ÖTV artışıyla ikinci el fiyatları yükseldi! 1 ayda 1,5 milyon TL fark... Lüks SUV'larla yarışıyor

ÖTV ile ilgili kritik düzenlemeler Meclis'ten geçerek yasalaşmıştı. Buna göre; kamyonet cinsi araçlardan arazi taşıtı sınıfında olan ve azami yük kütlesi 3 bin 500 kilogramı geçmeyen arazi taşıtları için ÖTV oranı yüzde 50 olarak uygulanmasına karar verilmişti. Bu durumun özellikle pick-up fiyatlarını yukarı yönlü olarak etkileyeceğinden bahsediliyordu. Ancak ÖTV artışıyla beraber ikinci el pick-up fiyatlarının da adeta uçtuğu görüldü.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Türkiye'de ÖTV oranlarında yapılan son düzenlemeyle beraber otomotiv piyasasında dikkat çeken hareketlenmeler oldu. Söz konusu değişiklikle binek araçlarda sadece kısmi artışlar yaşanırken asıl önemli değişiklik ise 4x4 pick-up segmenti araçlarda meydana geldi. Bu sınıftaki araçların ÖTV oranları yüzde 4'ten yüzde 50'ye çıkarılırken fiyatların da adeta fırladığından bahsediliyor.

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ÖTV değişikliğinin konuşulmaya başlandığı haziranda piyasaya hakim olan beklentiyle beraber durumun satış rakamlarına da yansıdığına işaret ediliyor. Söz konusu dönemde yaklaşık 4 bin adet pick-up satışıyla tarihin en yüksek haziran satışının kayıtlara geçtiği aktarılırken haziranda yüzde 4 ÖTV ile satın alınan araçların, bugün ikinci elde neredeyse iki katı fiyatlardan satışa çıkarıldığı belirtildi.

İLANLARDA YÜKSEK FİYATLAR

Örnek olarak; haziranda anahtar teslim fiyatı 2 milyon TL'ye satılan bir pick-up'ın, bugün ilan sitelerinde ikinci elinin 3,5 milyon TL bandında listelendiği aktarıldı. Araç markasına ve modeline göre ise fiyat artışlarının 2 milyon TL'ye kadar çıkabildiği belirtildi.

BAZILARI LÜKS SUV'LARLA YARIŞIYOR

Bugün 2 milyon 960 bin TL'ye satılan pick-up sınıfı bir sıfır aracın fiyatının yeni ÖTV oranı ile 4 milyon 269 bin TL'ye çıktığı aktarıldı. 3 milyon 182 bin TL'lik bir araçta ise fiyatın 4 milyon 589 bin TL'ye yükseldiği kaydedildi. Özellikle yeni fiyatlarla beraber söz konusu pick-up modellerinin bazı lüks markaların elektrikli SUV modellerinin fiyatlarının da üzerine çıktığına vurgu yapıldı. ÖTV ile alakalı karar alınırken pick-up modellerinin sadece ticari amaçla değil, lüks SUV alternatifi olarak yaygın şekilde kullanıldığının dikkate alındığı belirtilirken konfor ve sürüş özellikleri sebebiyle pek çok kişinin binek gibi kullandığına dikkat çekildi. Fakat sektör temsilcilerinin ÖTV artışının ticari araç sektörünü olumsuz anlamda etkileyeceğini ifade ettiği aktarıldı.

İLAN SAYILARI HIZLA ARTIYOR

Haziranda yüzde 4 ÖTV ile 1 milyon 750 veya 2 milyon TL'ye alınan araçların ikinci elde 2 milyon 250 bin ile 3 milyon 500 bin TL bandında satışa çıktığı belirtilirken bir araçtan modeline göre bir ayda 750 bin TL ile 1 milyon 500 bin TL arasında kazanç sağlanıldığına vurgu yapıldı. İlan sitelerinde bu segmentteki araç sayısının hızla arttığı belirtilirken galericilerin yatırım amaçlı alınan araçları ilana koyduğu, bireysel satıcıların da mevcut araçlarının değerlendirmeye başladığına dikkat çekildi. İlan sayılarındaki artışın yüzde 150 seviyelerine geldiği kaydedilirken sektör temsilcilerinin ikinci el pick-up fiyatlarının bir süre daha yüksek kalmasının beklediği aktarıldı. Taleplerin canlı kalması halinde fiyatların daha da yukarı çıkabileceğinin konuşulduğu belirtilirken uzmanların yüksek fiyattan pick-up alıcılarının sayılı olabileceğini ve bu fiyatlara ikinci el satışlarının uzun vadede yapılabileceğini söylediği kaydedildi.