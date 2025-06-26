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ÖTV oranlarında değişiklik! AK Partili isim paylaştı 'İyileştirici düzenleme beklerken...'

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda kabul edildi. Fosil yakıtla çalışan binek otomobillerle hem fosil yakıt kullanan hem elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin ÖTV matrahında değişiklik var. ÖTV oranları yüzde 80-220 arasında değişecek. Kamyonet cinsi araçlardan arazi taşıtı sınıfında olan ve azami yük kütlesi 3500 kilogramı geçmeyen arazi taşıtları için ÖTV oranı yüzde 50 olarak uygulanacak. Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

ÖTV oranlarında değişiklik! AK Partili isim paylaştı 'İyileştirici düzenleme beklerken...'
Hande Dağ

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi ile bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah eşiklerinde ve oranlarında değişikliğe gidiliyor. Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından motorlu taşıtların ÖTV matrahlarına ve oranlarına yönelik bir paylaşım yaptı.

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ŞAMİL TAYYAR SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Şamil Tayyar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Motorlu taşıtların ÖTV matrahları ve oranları değiştiriliyor. Teklif, komisyondan geçti, yakında Genel Kurul’da oylanır, yürürlüğe girer.

-Arazi taşıtlarına uygulanan ÖTV oranı yüzde 4’den yüzde 50’ye yükseltildi.

-Motor silindir hacmine ve elektrik motor gücüne göre uygulanan ÖTV oranının alt sınırı yüzde 45’den yüzde 80’e çıkarıldı.

Toplum derin yoksulluğa, ekonomik zorluklara, darboğazdaki piyasalara iyileştirici düzenleme beklerken, boğazını sıkmaya devam ediyoruz. Çok güzel. Böyle devam edelim"

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YENİ DÜZENLEMELER

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeye göre, Kanun'un II sayılı listesinde yer alan ve yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan binek otomobiller ile kamyon, kamyonet, kamyonet grubunda yer alan arazi taşıtları ve motosikletlerin, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından münhasıran milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den müstesna tutulacak. Komisyonda kabul edilen önergeyle ilgili kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte yerli üretimi bulunmayan hafif ticari taşıtlar da hüküm kapsamına alındı.

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CUMHURBAŞKANI YETKİLİ OLACAK

Kanun'un II sayılı listesindeki mallar için oranlar ile bu oranlara esas Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarının alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla binek otomobiller ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş steyşın vagon ve yarış arabaları dahil diğer motorlu taşıtların motor silindir hacmi, menzilleri ve batarya kapasiteleri için de farklı oranlar belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

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ÖTV ORANLARI YÜZDE 80 İLE 220 ARASINDA DEĞİŞECEK

Bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin ÖTV matrah eşiklerinde ve oranlarında değişikliğe gidiliyor. Buna göre, motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak ÖTV oranları, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek.

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ARAZİ TAŞITLARI İÇİN ÖTV ORANI YÜZDE 50 OLARAK UYGULANACAK

Kamyonet cinsi araçlardan arazi taşıtı sınıfında olan ve azami yük kütlesi 3 bin 500 kilogramı geçmeyen arazi taşıtları için ÖTV oranı yüzde 50 olarak uygulanacak.

Hissenet
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Şamil Tayyar ÖTV matrah düzenlemesi
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