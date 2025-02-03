ÖTV'siz KDV'siz 12 model araba! Hurda araç teşvikinde beklenti yükseldi, 'Fiyatlarda düşüş olacaktır'

ÖTV ve KDV'den muaf bir şekilde araç almak isteyen vatandaşlar MHP'nin Meclis'e sunduğu hurda araç teşvikini araştırmaya devam ediyor. Teklifin geçerli olması durumunda arabası 25 yaş ve üstünden büyük olan araç sahipleri ÖTV ve KDV'den muaf bir şekilde yeni otomobil alabilecek. Teklif edilen kanun kapsamında yeni alınacak otomobilin Türkiye'de üretilmesi gerekiyor. Bu da 12 modelin alınabileceğini işaret ediyor.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ İLE ALINABİLECEK MODELLER

Yasa teklifinin Meclis'e sunulması ile beraber hurda araç sahibi olan birçok vatandaş detayları da merak etmeye başladı. Teklifin yasalaşıp yasalaşmayacağı merak edilirken konu ile ilgili merak edilenleri Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın Mynet'e yanıtladı.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİNİN YASALLAŞMASI BEKLENİYOR

Yalçın, MHP tarafından sunulan bu kanun teklifinin yasalaşacağını beklediklerini aktardı ve bu kanun teklifinin yasalaşması sonucunda trafikten hurda araçların temizleneceğini belirtti. Yalçın, "Bu kanunun çıkması bekleniyor. Çıkarsa yerli üretim araç satışlarına önemli bir ivme getirir" sözlerini kullandı. Yalçın, bir süredir yerli üretimde payın düştüğünü hatırlatarak, teklifin yasallaşması halinde yerli üretimde bir canlılığın olabileceğini ifade etti.

FIRSATÇILAR YİNE İŞBAŞINDA

Teklif yasalaşmadan bazı fırsatçıların iş başında olduğunu belirten Yalçın, "Şöyle bir durum var; yaklaşık değeri 100 bin lira olan hurda araçların fiyatları 300 bin - 400 bin liraya kadar fırladı, burada bir fırsatçılık söz konusu olabilir. Hurda aracı olmayanlar bu hurda teşvikinden faydalanmak için hurda araç satın almaya yönelince; hurda araç sahipleri fahiş fiyattan araçlarını satmaya başladı" dedi.

12 MODELDE FİYATLAR DÜŞER Mİ?

Yerli üretim olan 12 modelin, yasa teklifinin yasalaşması sonucunda nasıl fiyatlanacağını merak eden vatandaşlar için ise Yalçın, liste fiyatlarında belli bir düşüşün olacağının altını çizerek, "Her marka ve modelin fiyatı farklı. Orada bir düşüş olacaktır ancak yüzde 10'dan aşağı olmaz yani yüzde 10'dan fazla düşüş olacaktır. Her marka ve model için farklı fiyatlar var" deyip sözlerini tamamladı.