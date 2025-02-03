FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. ÖTV'siz KDV'siz 12 model araba! Hurda araç teşvikinde beklenti yükseldi, 'Fiyatlarda düşüş olacaktır'

ÖTV'siz KDV'siz 12 model araba! Hurda araç teşvikinde beklenti yükseldi, 'Fiyatlarda düşüş olacaktır'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.02.2025 08:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP tarafından hurda araç teşviki ile ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. 25 yaş üstünü kapsayan düzenleme ile beraber vatandaşların, ÖTV ve KDV'den muaf bir şekilde alabilmesi planlanılıyor. Yasa teklifinin kanunlaşması ile beraber araç fiyatlarında indirim olup olmayacağı merak edildi. Konu ile ilgili yanıtlanmayanları Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın Mynet'e açıkladı. Yalçın, teklifin yasalaşması halinde otomobillerin liste fiyatlarında düşüş olabileceğini belirtti.

ÖTV'siz KDV'siz 12 model araba! Hurda araç teşvikinde beklenti yükseldi, 'Fiyatlarda düşüş olacaktır'
Mynet Özel Haber

ÖTV ve KDV'den muaf bir şekilde araç almak isteyen vatandaşlar MHP'nin Meclis'e sunduğu hurda araç teşvikini araştırmaya devam ediyor. Teklifin geçerli olması durumunda arabası 25 yaş ve üstünden büyük olan araç sahipleri ÖTV ve KDV'den muaf bir şekilde yeni otomobil alabilecek. Teklif edilen kanun kapsamında yeni alınacak otomobilin Türkiye'de üretilmesi gerekiyor. Bu da 12 modelin alınabileceğini işaret ediyor.

iStock-514657137 (2)

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ İLE ALINABİLECEK MODELLER

hurda teşviki ile 12 model

Yasa teklifinin Meclis'e sunulması ile beraber hurda araç sahibi olan birçok vatandaş detayları da merak etmeye başladı. Teklifin yasalaşıp yasalaşmayacağı merak edilirken konu ile ilgili merak edilenleri Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın Mynet'e yanıtladı.

iStock-1554085986

HURDA ARAÇ TEŞVİKİNİN YASALLAŞMASI BEKLENİYOR

Yalçın, MHP tarafından sunulan bu kanun teklifinin yasalaşacağını beklediklerini aktardı ve bu kanun teklifinin yasalaşması sonucunda trafikten hurda araçların temizleneceğini belirtti. Yalçın, "Bu kanunun çıkması bekleniyor. Çıkarsa yerli üretim araç satışlarına önemli bir ivme getirir" sözlerini kullandı. Yalçın, bir süredir yerli üretimde payın düştüğünü hatırlatarak, teklifin yasallaşması halinde yerli üretimde bir canlılığın olabileceğini ifade etti.

iStock-1554086511

FIRSATÇILAR YİNE İŞBAŞINDA

Teklif yasalaşmadan bazı fırsatçıların iş başında olduğunu belirten Yalçın, "Şöyle bir durum var; yaklaşık değeri 100 bin lira olan hurda araçların fiyatları 300 bin - 400 bin liraya kadar fırladı, burada bir fırsatçılık söz konusu olabilir. Hurda aracı olmayanlar bu hurda teşvikinden faydalanmak için hurda araç satın almaya yönelince; hurda araç sahipleri fahiş fiyattan araçlarını satmaya başladı" dedi.

iStock-1308587184

12 MODELDE FİYATLAR DÜŞER Mİ?

Yerli üretim olan 12 modelin, yasa teklifinin yasalaşması sonucunda nasıl fiyatlanacağını merak eden vatandaşlar için ise Yalçın, liste fiyatlarında belli bir düşüşün olacağının altını çizerek, "Her marka ve modelin fiyatı farklı. Orada bir düşüş olacaktır ancak yüzde 10'dan aşağı olmaz yani yüzde 10'dan fazla düşüş olacaktır. Her marka ve model için farklı fiyatlar var" deyip sözlerini tamamladı.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
KDV ÖTV Mynet Özel Hurda araç teşviki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Önüne kattığı araçla üst geçitten uçtu!

Önüne kattığı araçla üst geçitten uçtu!

Ege'deki depremlerin ardından Türkiye'yi bekleyen tehlike... O yerleşim yerine işaret etti

Ege'deki depremlerin ardından Türkiye'yi bekleyen tehlike... O yerleşim yerine işaret etti

30 yıllık kuruyemiş devi konkordato talebinde bulundu!

30 yıllık kuruyemiş devi konkordato talebinde bulundu!

16 yıl yurt dışında yaşadı, memlekete dönüp o işe başladı

16 yıl yurt dışında yaşadı, memlekete dönüp o işe başladı

Mevduatta o oran değişti! 100 bin TL'de...

Mevduatta o oran değişti! 100 bin TL'de...

O zorunluluk esnafın kafasını karıştırdı! Detaylar belli oldu

O zorunluluk esnafın kafasını karıştırdı! Detaylar belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.