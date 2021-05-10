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Palandöken: Trafikte 5 milyon aracın sigortası yok!

10.05.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı açıklamada, trafikte 5 milyon aracın sigortası olmadığını belirtti.

Palandöken: Trafikte 5 milyon aracın sigortası yok!

Bir yılı aşkın süredir devam eden pandemide trafikteki 5 milyon aracın zorunlu trafik sigortası bulunmadığını belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, “Pandemide evden çalışma, trafiğe daha az çıkma ve ekonomik nedenlerden dolayı, kanunen zorunlu olmasına rağmen trafik sigortasını yaptırmayan 5 milyon 10 bin 15 araç var. Trafikteki 24.2 milyon aracın yüzde 20.65’i zorunlu trafik sigortası yaptırmamış. Araçların trafiğe sigortasız çıkmamaları için sigorta fiyatlarında mutlaka indirime gidilmeli ve taksit sayısı artırılmalı. Ayrıca pandemi sürecinde zorunlu trafik sigortasını yaptıramayanlara ceza ve faiz uygulanmamalı” dedi.

"ARAÇLARIN YÜZDE 20.65'İNİN ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI YOK"

Pandemide ekonomik sebeplerden ötürü araçların zorunlu trafik sigortalarının yaptırılamadığına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son açıklanan verilere bakıldığında, trafikteki otomobillerin yüzde 7,27’si, minibüslerin yüzde 22.05’i, otobüslerin yüzde 30,60’ı, kamyonetlerin yüzde 11,62’si, kamyonların yüzde 24,04’ü, traktörlerin yüzde 43,47’si, özel amaçlı taşıtların yüzde 20,5’i ve motosiklet ile yük motosikletlerin yüzde 66,5’inin zorunlu trafik sigortası yok. Bunlar çok ciddi oranlar. Sigortasız gezen her bir araç trafik için tehlike saçıyor. Olası bir kaza anında araç sahibinde ve araçta oluşabilecek hasarların karşılanabilmesi için zorunlu tutulan trafik sigortasının yaptırılmaması her iki araç sahibini ve devleti zarar sokuyor” diye konuştu.

"GENELGE İLE KAPATILAN SERVİSÇİ ESNAFI MUAF TUTULMALI"

Kullanılmadığı belgelenen araçların zorunlu trafik sigortasından muaf tutulması gerektiğine işaret eden Palandöken, “Pandeminin başladığı geçen yıldan bu yana okulların uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte okul servis araçları bir yılı aşkın süredir iş yapamıyor. Devam eden pandemi sürecinde başta okul servis araçları olmak üzere genelge ile iş yapamayan araçlar zorunlu trafik sigortası yükünden kurtarılmalı. Ayrıca bir yıldan fazla süre ile yurtdışına görevli olarak çıkan ve aracını kullanmadığını belge ile kanıtlayanlar zorunlu trafik sigortasından muaf olmalı. Öte yandan, zorunlu trafik sigortasını yaptıramayan vatandaşlara geçen her ay için yüzde 5 oranında uygulanan gecikme zammı pandemi döneminde uygulanmamalı” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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